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NAKON 'PETARDE'

Kovačević radi rošade. Ovo je mogući sastav Dinama za Kauno

Piše Josip Tolić,
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Kovačević radi rošade. Ovo je mogući sastav Dinama za Kauno
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Dinamo večeras lovi potvrdu ulaska u play-off Lige prvaka, a Mario Kovačević će odmoriti neke zvijezde i čuvati Zajca za Viking

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Dinamo od 19 sati igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa (MAXSport 1) u kojoj bi trebao potvrditi ulazak najmanje u Europsku ligu ove jeseni, odnosno izboriti okršaj protiv norveškog Vikinga u play-offu.

Trener "modrih" Mario Kovačević najavio je kako će početi s najjačim snagama pa neke igrače odmoriti jer već za tri dana slijedi Rudeš, a potom i ključne utakmice s Norvežanima. Priliku za veću minutažu tako bi mogao dobiti i Stjepan Radeljić.

Kovačević bi trebao poštedjeti dokapetana Mihu Zajca, i to ne zbog umora, nego zbog opasnosti dobivanja trećeg žutog kartona zbog kojega bi mogao preskočiti utakmice protiv Vikinga. Njega bi od prve minute trebao zamijeniti Lukas Kačavenda, strijelac u dvobojima protiv Thuna i Kauna. Mislav Oršić trebao bi dobiti novu priliku ispred Arbera Hoxhe.

Mogući sastav Dinama za Kauno (4-3-3):
Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlof - Mišić, Stojković, Kačavenda - Lisica, Beljo, Oršić

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Komentari 8
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