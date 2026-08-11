Kovačević radi rošade. Ovo je mogući sastav Dinama za Kauno

Dinamo od 19 sati igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa (MAXSport 1) u kojoj bi trebao potvrditi ulazak najmanje u Europsku ligu ove jeseni, odnosno izboriti okršaj protiv norveškog Vikinga u play-offu.

Trener "modrih" Mario Kovačević najavio je kako će početi s najjačim snagama pa neke igrače odmoriti jer već za tri dana slijedi Rudeš, a potom i ključne utakmice s Norvežanima. Priliku za veću minutažu tako bi mogao dobiti i Stjepan Radeljić.

Kovačević bi trebao poštedjeti dokapetana Mihu Zajca, i to ne zbog umora, nego zbog opasnosti dobivanja trećeg žutog kartona zbog kojega bi mogao preskočiti utakmice protiv Vikinga. Njega bi od prve minute trebao zamijeniti Lukas Kačavenda, strijelac u dvobojima protiv Thuna i Kauna. Mislav Oršić trebao bi dobiti novu priliku ispred Arbera Hoxhe.

Mogući sastav Dinama za Kauno (4-3-3):

Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlof - Mišić, Stojković, Kačavenda - Lisica, Beljo, Oršić