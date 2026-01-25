Kovačević: Rekao sam da će Stojković ući i riješiti utakmicu

Igramo sve bolje i bolje, rekao je trener Dinama Mario Kovačević nakon uvjerljive pobjede "modrih" u 19. kolu Hrvatske nogometne lige. "Modri" su u prvoj ligaškoj utakmici u 2026. godini uvjerljivo pobijedili "bijelo-plave", protiv kojih ove sezone imaju devet osvojenih bodova iz tri utakmice.

Kovačević je dobro pripremio dinamovce tijekom zimske stanke. U četvrtak su "modri" pobjedom od 4-1 nad FCSB-om napravili veliki korak prema plasmanu u doigravanje Europske lige. A ovom su pobjedom dinamovci povećali vodstvo na vrhu HNL-a na četiri boda, s obzirom na kiks drugoplasiranog Hajduka.

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Čestitam svojim igračima na pobjedi Osijek nas je stisnuo i igrao pravo domaćinski u prvih pola sata. Ali, igrali smo jako lijep nogomet i zabili te golove. Čestitam Osijeku i svaka čast mojim igračima - rekao je Kovačević, koji je nakon 20 minuta napravio prisilnu zamjenu...

- Žao mi je Bennacera, druga je loža u pitanju (u odnosu na ozljedu s Kupa nacija, op. a.). Što reći za Luku (Stojkovića, op. a.)? Rekao sam i prije utakmice, da će je on riješiti kada uđe u igru. Odigrao je fenomenalno, kao i protiv FCSB-a, to me jako veseli - poručio je.

Zadovoljan je stanjem u momčadi.

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Bilo je pametno što nismo trenirali u toplijim krajevima tijekom zimskih priprema. Spremni smo, manje od tri dana prošlo je od teške utakmice protiv Steaue. Igramo sve bolje i bolje, kao i Beljo, nadam se da ćemo nastaviti tako. Moramo igrati aktivni nogomet i kada vodimo. Nismo ništa dozvolili Osijeku, tražili smo treći gol, kojeg smo zasluženo zabili - rekao je Kovačević za MaxSport.

Dinamo u četvrtak čeka posljednja utakmica u prvoj fazi Europske lige protiv danskog Midtjyllanda.

- Idemo osigurati drugi krug Europe. Veseli me što se borimo za sve ciljeve koje smo ljetos postavili. Vjerujem da ćemo izboriti europsko proljeće, prvi smo na tablici, u kupu smo tu, nadam se da će nas ozljede zaobići i da ćemo ovako nastaviti. Midtjylland je težak protivnik, ali dat ćemo sve u sebe. Igra nam bod, ali nećemo se samo braniti. Pokušat ćemo pobijediti pa ćemo se usredotočiti na Vukovar.

Sopić nije zadovoljan

Željko Sopić i dalje čeka prvu pobjedu na klupi Osijeka.

- Čestitke Dinamu na zasluženoj pobjedi. Nije da nismo bili pravi, nego realno, nismo imali igrača koji je danas bio raspoložen za velike stvari. Prvih 20-30 minuta to nije bilo loše, do gola. Onda smo stajali s 10 igrača iza lopte... Eh, u kabini ćemo to komentirati. Teško je protiv Dinama, želite nešto, ali individualna kvaliteta je na njihovoj razini.

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Razumije kako će novim igračima trebati vremena za prilagodbu.

- Imamo puno novih igrača koji su imali probleme u klubovima. Naravno da će im trebati vremena, dugo nisu igrali cijele utakmice. Ali, to nije alibi. Dinamu ne smijete poklanjati onakav gol kao što smo mi prvi. Glava gore i idemo dalje...

Njegov Osijek čeka novi težak izazov, u idućem kolu gostuju na Rujevici...

- S jedne strane, to je jako težak raspored. S druge strane, moramo skupiti glave i vidjeti u čemu je problem. Siguran sam da će ovi novi igrači rasti kroz utakmice i da ćemo izaći iz ove situacije.