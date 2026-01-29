Varela će prvi put započeti (ne računajući Kup) službenu utakmicu ove sezone, Soldi će ovo biti tek drugi start u prvih 11, dok se Vidović u početnoj postavi nije našao još od listopada i poraza kod Vukovara. Stiže im nova prilika...
KAKO NA DANCE? PLUS+
Kovačević s novim licima ide po nokaut fazu Europske lige: Ova šestorka s klupe ulazi u prvih 11
Čitanje članka: 2 min
Dinamo u danskom Herningu ide po nokaut fazu Europske lige. Plasman među 24 najbolje momčadi ovog natjecanja bit će veliki uspjeh u jednoj sezoni s puno uspona i padova. Zagrepčani su sjajno, sa sedam bodova u prva tri kola, otvorili europsku sezonu, a onda su stigli problemi. I porazi od Celte, Lillea i Betisa. No pobjeda nad rumunjskim FCSB-om vratila je optimizam u Maksimir.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku