Kovačević s osmijehom od uha do uha: Nikome kod nas nije lako! Hrabrim ja njih i oni mene

Mario Kovačević napokon je mogao odahnuti jer je Dinamo prvi put od njegova dolaska zabio pet golova u HNL-u. Nakon ranog šoka kod Slaven Belupa, momčad se probudila i pobjedom 5-2 vratila na vrh ljestvice.

- Dinamo kakav svi želimo, pred kraj polusezone. Znao sam da mi to imamo. Nije bila laka priprema utakmice, i odmah šok u drugoj minuti. Što je proletjelo kroz glavu? Je li moguće... Znao sam da su opasni. Ali bit će to dobro sve, važno je da odradimo i ovu zadnju utakmicu dobro - rekao je dobro raspoloženi trener Dinama za MAXSport.

- Vidio se umor od europske utakmice. Betis je čekao prilike i iskoristio. Govorio sam da sam i u toj utakmici bio zadovoljan, ali vidio sam da igrači žele pokazati da znaju. Slaven je treći na ljestvici, nije lako zabiti pet golova, ali veseli me što smo pokazali.

Dva gola zabio je Dion Drena Beljo koji je bio pod velikom lupom jer više od dva mjeseca nije zabio u HNL-u.

- Nikom kod nas nije lako. Mi jedni druge hrabrimo, ja njih i oni mene. To su predivni dečki. Znao sam da će Dion doći, i prije golova je dobro igrao, borio se sa stoperima, što od njega tražimo. A onda ga je momčad nagradila i zabio je dva gola.

Imao je Kovačević toplu dobrodošlicu na Kušeku Apašu.

- Koprivnica mi je drugi dom, sretan sam tu bio kao igrač, kao trener i sami znate, kakvi smo bili kad sam došao, svi su digli ruke. Ali godinu dana poslije su treći na tablici. Dobro smo igrali i na proljeće. Mi smo prvi, Slaven treći, nitko sretniji od mene i neka ostane tako. I prije utakmice dali smo najviše golova, primili najmanje, a puno je negative. Nadam se da ćemo tako nastaviti.

Ako želi sačuvati mir u kući, morat će iduću subotu pobijediti Lokomotivu na Maksimiru. Koja ga je ranije ove sezone već srušila.

- Prije devet kola izgubili smo od Lokomotive, dat ćemo sve od sebe da im vratimo za poraz. Na Bakrara i Bennacera nećemo računati jer idu na Afrički kup nacija. Ali imamo drugih igrača, zanima nas samo pobjeda, igramo na svom stadionu, ovaj smo put i domaćini - zaključio je Kovačević sa smiješkom.