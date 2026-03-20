Kovačević sad lovi dva trenera, ali je jedan i dalje nedostižan!

Mario Kovačević u subotu će, protiv Lokomotive, upisati 40. nastup na klupi Dinama. Trener "modrih" u dosadašnjem je mandatu skupio 25 pobjeda, pet remija i devet poraza, uz gol-razliku 94-44 što mu prosječno donosi 2,05 bodova po utakmici u prosjeku. Dinamo je na putu prema naslovu prvaka, rezultat u Europi je bio bolji od dojma, pa Kovačević sad uživa najmirnije dane maksimirske karijere.