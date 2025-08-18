Obavijesti

REZULTATI IZNAD OČEKIVANJA PLUS+

Kovačević sad puno lakše diše: Dinamo je ranjiv, ali pobjeđuje! Padaju rekordi i nižu se pobjede

Piše Hrvoje Tironi,
Kovačević sad puno lakše diše: Dinamo je ranjiv, ali pobjeđuje! Padaju rekordi i nižu se pobjede
Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dinamo prvi put otkako je Lige 10 nije primio gol u prva tri kola. A Zagrepčani su i prvi put otkako je Lige 10 u prva tri kola imali dva gostovanja. I to dva derbija. Ali, Kovačevićevi dečki pobjeđuju...

Dinamo je stigao do treće uzastopne pobjede, Zagrepčani su uspješno prošli i kroz Rujevicu. I sada, u uvodu sezone, imaju "tri od tri". A ako ćemo iskreno, tome su se ovoga ljeta rijetki nadali. Dinamo je ipak momčad "u izgradnji", svlačionica je prepuna novih liva, a ni raspored ih nije "mazio". Kovačevićeve su trupe u prva tri kola morali u Osijek i Rijeku.

