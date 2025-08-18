Kovačević sad puno lakše diše: Dinamo je ranjiv, ali pobjeđuje! Padaju rekordi i nižu se pobjede

Dinamo je stigao do treće uzastopne pobjede, Zagrepčani su uspješno prošli i kroz Rujevicu. I sada, u uvodu sezone, imaju "tri od tri". A ako ćemo iskreno, tome su se ovoga ljeta rijetki nadali. Dinamo je ipak momčad "u izgradnji", svlačionica je prepuna novih liva, a ni raspored ih nije "mazio". Kovačevićeve su trupe u prva tri kola morali u Osijek i Rijeku.

