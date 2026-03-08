Kovačević: Svaku momčad sam napravio boljom. Najbolji smo u HNL-u, to smo i ovdje pokazali

Dinamo je pobijedio Hajduk na Poljudu 3-1 u derbiju 25. kola HNL-a. Sva četiri gola pala su u prvom poluvremenu, a "modri" su se ovom pobjedom odvojili na 10 bodova prednosti ispred Splićana. Trener Mario Kovačević podijelio je dojmove nakon utakmice.

- Sigurno najslađa pobjeda u karijeri. Otpočetka smo pokazali da smo bolja momčad od Hajduka, iako njima nije bilo lagano nakon utakmice s Rijekom. Znali smo da će im biti teško nakon te utakmice - započeo je za MAX Sport i nastavio:

- Zadnjih mjesec dana smo igrali u ritmu srijeda-subota, ali uspjeli smo osvježiti igrače. Ostaje žal zbog Genka, ali Europa nam je puno pomogla. Kad dođemo u HNL, pokažemo da smo najbolji.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dinamo je u 2026. u svakoj utakmici osim Rijeci zabio tri gola?

- I tamo smo bili dobri, imali dosta situacija. Postali smo momčad, imamo kvalitetne igrače. Moramo tako dalje nastaviti, sada imamo tjedan dana pripreme za Slaven i ima još 11 kola do kraja.

Razlika od 10 bodova je velika?

- Najbitnije mi je da igramo dobro i to kroz cijelo proljeće. Kad tako nastavimo dalje neće biti straha. Pokazali smo da smo najbitniji, dobro radimo, a moram pohvaliti i cijeli stručni stožer i sve ljude u klubu. Sretni smo.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Je li plan bio otpočetka stisnut Hajduk?

- Bio je plan stisnuti jer su bili umorni od srijede. Htjeli smo to iskoristiti, puno su nam pomogli, ali bili smo živi i brzi. Zabili smo dva gola i poslije je sve bilo lakše. Kad smo se opustili, Hajduk je to odmah kaznio, mogli su doći i na 2-2, ali u nijednom trenutku pobjeda nije došla u pitanje.

- U prošlosti smo znali igrati dobro poluvrijeme, a drugo loše. Sada igramo dobro kroz cijelu utakmicu.

Više mladih igrača u nastavku sezone?

- Bit će toga. Vidjeli ste i u Kupu protiv Kurilovca, imamo širinu i mlađi igrači će dobivati priliku.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Čeka vas Slaven Belupo?

- Igraju jako dobro nakon odlaska Jagušića, igraju ofenzivno, prve dvije utakmice smo ih nadigrali, ali pripremit ćemo se. Ako ne budemo pravi, može biti problema.

Je li sve došlo na naplatu?

- Govorim samo činjenice. Gdje god sam bio, svaku momčad sam napravio boljom. Iza mene su ostali temelji i u Slavenu, Varaždinu. Imamo odlične igrače, a svi u klubu smo posvećeni istom cilju - da budemo prvaci - zaključio je trener Dinama.