Kovačević: Tko dozvoljava da se ovdje igra bilo kakva liga? Ovo nije teren! Luki je propala noga

Dinamo je rutinski izbacio nogometaše Vukovara u osmini finala Kupa (4-0) i premostio dugu reprezentativnu stanku jednom natjecateljskom utakmicom, ali na lošem terenu u Borovu naselju stradao je Luka Stojković tek što je ušao i to može biti ogroman problem prije subotnjeg derbija protiv Hajduka u nastavku prvenstva na Poljudu.

- Moram čestitati svojim igračima. Kao što smo rekli u najavi, najvažniji je prolazak. Ali od prve minute smo bili ozbiljni, u prvom poluvremenu zabili dva gola, imali smo i još dosta prilika. Bilo je bitno da se odlijepimo na jedan, dva gola, da lakše poslije bude. Drugo poluvrijeme je bilo odrađivanje, imali smo dosta situacija, postigli još dva gola, i to me veseli. Agresivan domaćin, solidan, dobar, težak teren, tako da sam stvarno zadovoljan što se tiče utakmice i pobjede - rekao je trener "modrih" Mario Kovačević i osuo paljbu po travnjaku:

- Teško mi je nešto govoriti o terenu jer ovo nije teren. Tko dozvoljava da se ovdje igra bilo kakva liga? Bio sam kod Luke, nadam se da će biti dobro. Noga mu je propala i pao je na drugu. Imao je problema s gležnjem, ali vjerujemo da nije ništa teže, nadamo se. Koliko nam je on bitan, vjerujem da će biti do subote dobro. Je li trebao uopće ulaziti zbog ranije teške ozljede? Davno su bili ti njegovi problemi, zato ga danas nismo stavili od početka, ali opet smo htjeli da ostane u ritmu. Zato sam tako mijenjao. Dugo nismo imali utakmicu, ovo je prva nakon pauze prva službena, zato sam htio da odigra pola sata, da bude u ritmu.

Vukovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Koliko je ova utakmica mogla pomoći po pitanju uigravanja za Hajduk, brzo ste prešli na duge lopte jer nije imalo smisla igrati po podu.

- Iznenađen sam koliko smo kvalitetno u prvom poluvremenu igrali po ovako teškom terenu. U drugom, kako je išla utakmica, bilo je sve teže igrati. Treba se znati prilagoditi, to je vrijednost momčadi. Mi smo se znali prilagoditi. U odnosu na HNL, ovo je drugi teren, čak i sport, ali bitno je da smo to dobro odradili, da se znamo prilagoditi. To je kvaliteta moje momčadi.

Mislav Oršić zabio je prvi službeni gol od povratka, i to kao devetka.

- Nismo ni imali puno mogućnosti. Već protiv Segeste u Sisku, pa i danas zabio je gol, što me veseli. A znamo da ove druge zadatke dobro odradi. Može i tu, zadovoljan sam kako je odigrao na toj poziciji.

Raspucan je bio i Luka Ivanušec.

- Bilo nam je bitno u ova dva tjedna, i Ivanušec, i Almena, i Dani Rodriguez, Kiril... Ovi koji su malo kasnije došli, da ih uklopimo. Malo smo pojačano s njima radili. Luka najbolje izlazi iz teških treninga. Znamo kakvu ima kvalitetu, siguran sam da će iz utakmice u utakmicu biti sve bolji.

Vukovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kako će se Dinamo postaviti na Poljudu?

- U derbiju nema favorita, ali mi ćemo se postaviti kao u svakoj utakmici. Dinamo uvijek hoće i želi pobijediti. Znamo da je Hajduk dobar, na tablici smo susjedi, imamo isto bodova. Cijenimo i poštujemo Hajduk, ali idemo dolje pokazati da smo u ovom trenutku bolja momčad.

Zašto u zadnje vrijeme, umjesto u odijelu, utakmice vodite u trenirci?

- Sad je baš vrijeme rada, a bit će vremena da se malo svečanije odjenem kad opet budemo osvajali trofeje. Sad je rudnik? Da, haha...

Jesu li priliku trebali dobiti i drugi mladi igrači poput Fuzyja Taylora, Orlića, Nsokija...?

- Bila je prilika, ali rekao sam zašto sam uveo Stojkovića i ove igrače. Ipak su tri tjedna pauze, htio sam da uđu u ritam. U subotu nas čeka utakmica s Hajdukom, zato sam uveo ove igrače. Pravilo je pet izmjena, više nisam mogao mijenjati, nažalost - zaključio je Kovačević.