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UOČI EUROPSKOJ OKRŠAJA

Kovačević u problemu: Jedan od ključnih igrača pod upitnikom?

Piše Issa Kralj,
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Kovačević u problemu: Jedan od ključnih igrača pod upitnikom?
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Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Dion Drena Beljo zbog bolesti nije nastupio u Osijeku kada je umjesto njega startao Smail Prevljak, a nije se ni pojavio na treningu

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Dinamo je u zadnjoj prvenstvenoj utakmici protiv Osijeka poražen s visokih 4-2, a na teren na Opus Areni nije istrčao napadač 'modrih' Dion Drena Beljo. Trener aktualnog hrvatskog prvaka u posljednji trenutak je morao napraviti zamjenu pa je Belju zamijenio Smail Prevljak. 

Beljo se nije osjećao dobro, imao je mučninu te na kraju nije bio spreman za dvoboj na Opusu. A loše vijesti nastavile su se i dan nakon utakmice kada Beljo nije bio na treningu na Maksimiru. Golgeter 'modrih' još uvijek se ne osjeća najbolje i nije na sto posto pa je tako upitan i njegov nastup u srijedu protiv Hapoel Beer Sheeve u prvom kolu Europske lige.

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Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prije odlaska u Bukurešt na utakmicu, na rasporedu je trening u ponedjeljak, a pod upitnikom je hoće li se Dinamov napadač pojaviti na treningu. 

Beljin izostanak u srijedu bio bi ozbiljan hendikep za momčad Marija Kovačevića koji je u dosadašnjem djelu sezone jedan od najboljih igrača. Beljo je u 12 nastupa zabio devet golova, uz šest asistencija. U HNL-u je zabio sedam golova ove sezone, a u europskim natjecanjima dva.

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