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VEĆ DRUGI PUT

Boban opet išao u svlačionicu 'modrih' nakon poraza. Ovog puta razgovarao je s igračima

Piše Issa Kralj,
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Boban opet išao u svlačionicu 'modrih' nakon poraza. Ovog puta razgovarao je s igračima
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Zmijavci: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Međutim, ovog puta se nije išao sastati s trenerom već s igračima. Točnije, s trojicom, Josipom Mišićem, Mihom Zajcom i Scottom McKennom.

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Aktualni hrvatski prvak Dinamo nije oduševio u posljednjih nekoliko utakmica. U zadnjem susretu sedmog kola HNL-a izgubili su od Osijeka 4-2 na Opus Areni te s minimalnih 1-0 savladali Goricu, a predsjednik kluba Zvonimir Boban još uvijek se ne namjerava riješiti trenera Marija Kovačevića. 

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Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Boban želi stvoriti moderan klub, a smatra kako smjena trenera Kovačevića nije rješenje. Ako dođe do smjene, onda će to biti vjerojatno tada kada nitko to neće očekivati ili će trener 'modrih' sam otići, prenosi novinar Davorin Olivari sa Sportskih novosti

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Zanimljivo, isti izvor navodi kako se Boban dan nakon utakmice protiv Osijeka oko podneva spustio u svlačionicu. Napravio je to i kada je Dinamo u Europi slavio nad Thunom. Nije bilo povišenih tonova, ali bilo je britko i jasno. Onako kako to predsjednik kluba već zna iskomunicirati.

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Međutim, ovog puta se nije išao sastati s trenerom već s igračima. Točnije, s trojicom, Josipom Mišićem, Mihom Zajcom i Scottom McKennom. Kapetan, dokapetan i McKenna su stariji igrači te u klubu vjeruju kako će njih tri uspjeti probuditi momčad. Također igračima je rečeno da se fokusiraju na uspjeh koji je donijela prošla sezona kao motiv da se izvuku iz ove krize. 

Podsjetimo, u srijedu Dinamo čeka okršaj protiv Hapoel Beer Sheeve u prvom kolu Europske lige. Utakmica je na rasporedu od 21 sat.

 

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