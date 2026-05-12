Kovačević uoči finala Kupa: 'Pripremamo iznenađenje!' Beljo: 'S njima je najteže...'

Prvenstvo je odavno riješeno. Dinamo je vratio naslov prvaka u svoje vitrine, a može li i Rabuzinovo sunce, doznat ćemo u srijedu od 18 sati kada "modre" čeka finale Kupa protiv Rijeke.

Hrvatski prvak lovi 18. trofej u Kupu, a dvostruka kruna bila bi savršen pečat sezone u kojoj je momčad preuzeo Mario Kovačević i pretvorio je u stroj koji melje sve pred sobom. No, Riječani su tvrd orah, pogotovo u ovakvim utakmicama kad se odlučuje o trofeju, a ne zaboravimo i da su jedini hrvatski klub koji nije izgubio od Dinama u 2026. godini. Ipak, za sve postoji prvi put, a nova prilika nudi se u Osijeku.

Veliko finale najavili su Mario Kovačević i Dion Drena Beljo.

- Finala se ne igraju, finala se pobjeđuju. Dobra je stvar što smo riješili prvenstvo i to osigurali. S optimizmom idemo na utakmicu, vidim kod igrača pozitivno iščekivanje utakmice. Jedva čekamo da krene i čeka nas kvalitetan protivnik. Vidjeli ste da Rijeka zna igrati ovakve utakmice, ali ja vjerujem u svoje igrače i vjerujem da smo sposobni pobijediti - kazao je trener Dinama.

Ima tu sreću da su na kraju sezone svi spremni za finale.

- I McKenna i Bennacer će biti spremni. Imam slatke brige što se sastava tiče, znam da se može koristiti 20 igrača za Kup i s te strane je stvarno dobro. Finala svi žele pobijediti, ali rekao sam dečkima da se teško oporaviti od poraza. I sve ćemo napraviti da pobijedimo, ja sam to iskusio, ne želim da i moji igrači to prolaze.

Spremate li Rijeci iznenađenje?

- Pripremit ćemo nešto. Prijašnje utakmice protiv Rijeke se moraju zaboraviti. Imamo dobre i kvalitetne igrače. Beljo je sam zabio 30 golova u prvenstvu, nemam razloga sumnjati u svoje igrače. Rijeka je dobra i čvrsta, ali mi ćemo pokazati da znamo zabijati - rekao je trener Dinama.

Veliki adut "modrih" bit će upravo čudesni Beljo, koji je ove sezone zabio 37 golova.

- Drukčija će to biti utakmica od prethodnih, meni je Rijeka najteži protivnik u ligi, svakako da će i u finalu Kupa biti teško. Vjerujem u naše kvalitete, nismo izgubili u domaćim natjecanjima ove sezone i nadam se da ćemo nastaviti taj niz. Imali smo jake utakmice protiv Rijeke, ali mislim da smo bolji od Rijeke i da ćemo to sutra dokazati i pobijediti - rekao je Beljo.

Imat će podršku i svoje obitelji, koja će iz Vinkovaca doći u obližnji Osijek.

- Svi jedva čekaju, jedno 30-ak sam ih podijelio, da sam mogao nabaviti još, podijelio bih i više. Njima je to veliki dan, sve ću učiniti da ih sve učinim sretnima.

A nezaobilazno pitanje bilo je i o reprezentaciji. Zlatko Dalić će 18. svibnja objaviti popis igrača za Svjetsko prvenstvo, a vjeruje li i napadač Dinama da će se tamo pojaviti njegovo ime?

- Stvarno sam puno puta u zadnjih mjesec, dva odgovorio na to pitanje. Na meni je da radim, da pomažem momčadi i na kraju ćemo vidjeti hoće li me izbornik staviti na popis. Ništa novo se nije dogodilo po tom pitanju - zaključio je Beljo.