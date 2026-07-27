Kovačević uoči Thuna: Moramo igrati kao u transu. Vjerujem da ćemo 'zapaliti' našu publiku...

Plavi puk nestrpljivo iščekuje premijeru na Maksimiru u novoj sezoni, a to dokazuje i gotovo pa rasprodan stadion. Sunčano i lijepo vrijeme, važna utakmica i povratak Mislava Oršića, sve to zajedno je rezultiralo ispunjenim tribinama koje ćemo vidjeti u utorak od 20 sati na utakmici Dinama i Thuna.

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna | Video: 24sata/pixsell

Nakon 1-1 u Švicarskoj, hrvatski prvak ugostit će Thun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Kao i u prvom susretu, Mario Kovačević neće moći računati na Mounsefa Bakrara, koji odlazi u egipatski Al Ahly, te na Luku Stojkovića, koji će sutra odraditi i posljednju utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona protiv Genka.

Foto: Kjetil Waber / SPP

Ipak, bez obzira na izostanak dvojice ponajboljih igrača iz prošle sezone, "modri" kao velik favorit ulaze u ovaj susret. Prva utakmica nije bila pravo lice, trebat će "stroju" Marija Kovačevića još neko vrijeme da uhvati prošlosezonsku radnu temperaturu, ali navijači već u utorak očekuju moćniji i ubojitiji Dinamo nego u Švicarskoj.

A kakvi su dojmovi trenera uoči uzvrata?

- Pozitivni smo i uzbuđeni, svjesni smo važnosti utakmice jer borimo se za Ligu prvaka. Imamo dobar rezultat i bilo kakva pobjeda na domaćem terenu nas vodi dalje. Thun je dobar protivnik, ali vjerujemo u sebe i da ćemo se na kraju veseliti s našim navijačima.

Kakva je situacija s kadrom?

- Svi igrači koji su igrači u prvoj utakmici su na raspolaganju. Bakrar je otišao finiširati transfer u Al-Ahly i više nije s nama, ali ostali su tu, motivirani i spremni za utakmicu.

Vidjeli smo kakav je protivnik Thun, koliko ste analizirali njihove prekide?

- Mislim da smo se dobro pripremili i za prvu utakmicu, znali smo njihov način nogometa. Nismo dobro neke stvari kontrolirali pa su zabili gol i stvorili prilike. Bili smo bolji u većem dijelu utakmice, nedostajao je samo taj gol. U najavi se pričalo kako je Thun u raspadu, kako su najbolji igrači otišli, ali njima se treba diviti. Osvojili su drugu ligu pa prošle sezone i prvu ligu. Znali smo da su dobri, imaju pobjednički mentalitet i novu momčad. Mi smo svjesni da moramo biti bolji nego u prvoj utakmici da prođemo dalje.

Očekujete li da će se Thun povući?

- Oni najviše gledaju sebe i to ih je dovelo ovdje gdje jesu. Znaju se braniti i dobro trče, puno je igrača u završnici, a najbolji su u prekidima. Oni se neće predati i igrat će svoju igru, ali mi ćemo se nametnuti i vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu.

Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na čemu ste najviše radili na treninzima?

- Najviše smo radili na igri, da spustimo loptu i da budemo kombinatorni, kao i na realizaciji. Početak je sezone pa razumijem, ali sutra moramo biti precizniji i bolji ako želimo pobijediti.

Maksimir je gotovo pa rasprodan, radujete li se sjajnoj atmosferi?

- Znamo kako nas navijači podržavaju i koliko nam znače, na nama je da budemo pravi na terenu i da zapalimo publiku, moramo biti u pozitivnom transu da dođemo do pobjede.

Kakav je vaš komentar na promjenu pravila u HNL-u?

- To bi nama trebalo odgovarati, bit će manje odugovlačenja i više igre, jači intenzitet. Veseli me to.

Kakva je situacija s pojačanjima?

- Bit će dolazaka i odlazaka, Prevljak je bio na liječničkom, Bakrar je otišao, Stojaković je potpisao. Na Smaila ćemo računati već ovaj tjedan - zaključio je trener Dinama.

Uz njega je na press konferenciji bio i Mateo Lisica.

- Mislim da smo odlične pripreme odradili i fizički smo spremni, pitanje je kakvi ćemo biti mentalno. Vjerujemo u sebe, trener vjeruje u nas i vjerujem da ćemo to pokazati na terenu.

Foto: Kjetil Waber / SPP

Na čemu će biti naglasak u uzvratu?

- Sad smo ih više upoznali, nismo znali kako će igrati. Vole igrati na duge lopte i prljave lopte, ako to riješimo i povećamo intenzitet, bit ćemo bolji, nadmoćniji i vjerujem da ćemo pobijediti.

Prošle sezone preboljeli ste mononukleozu, kako se sad osjećate?

- Mislim da sam dobro počeo prošlu sezonu pa me zaustavila ta bolest, ali brzo sam se i vratio. Dobro sam se završio sezonu, ne razmišljam o tome, fokusiran sam samo na ono što dolazi. Spreman sam fizički i psihički.

Je li vam umjetna trava stvarala probleme u prvoj utakmici?

- Razlika je obzirom na prirodnu travu, ali to ne može biti izlika. Svaka utakmica nam treba biti pobjeda. Sutra idemo po prolaz - zaključio je Lisica.