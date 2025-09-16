Obavijesti

SKUPŠTINA DINAMA

Boban izabran za predsjednika, pa zagrlio Zajeca i pustio suzu! Skupštinari opet zajedno pjevali

Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nova vlast kluba prvo je ispred zapadne tribine položila vijence za poginule navijače Dinama, a onda je Boban poručio: Dečki, heroje ne zaboravljamo. Velimir Zajec novi je počasni predsjednik Dinama

U Maksimiru je večeras održana prva sjednica nove Skupštine Dinama na kojoj je prisustvovali svih 50 skupštinara. Jasno, na ovoj konstatirajućoj Skupštini prihvaćene su svi rezultati subotnjih izbora, pa su prihvaćeni novi predsjednik i nadzorni odbor kluba. Skupština je, sasvim očekivano, sve odluke donijela - jednoglasno.

Pokretanje videa...

Izbori u Dinamu 01:22
Izbori u Dinamu | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

Dinamovi skupštinari prvo su predvođeni Velimirom Zajecom, Zvonimirom Bobanom, te članovima novog nadzornog odbora položili vijenac, zapalili svijeće i jednu plavnu dimnu bombu na spomenik poginulim Bad Blue Boysima i navijačima Dinama ispod zapadne tribine maksimirskog stadiona.

Predsjednik nadzornog odbora predvodio je molitvu za poginule navijače Dinama u Domovinskom ratu, a Zvonimir Boban sve je zaključio jasnom porukom:

- Dečki, heroje ne zaboravljamo!

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Zvonimir Boban na samoj se Skupštini prvo obratio okupljenima:

- Čestitam vam svima, bio je ovo dug proces da dođemo do ovog trenutka. Ponosan sam na sve dinamovce, na predsjednika Velimira Zajeca koji je toliko napravio da dođemo do ove mogućnosti, na sve vas, pa i malo na sebe. Hvala vam na svemu, lijepo vas je sve imati tu na okupu, to što ste svi došli dovoljno govori o ozbiljnosti i predanosti ovom klubu - rekao je Boban, pa dodao:

- Ovo je povijesna Skupština iz milijun malih razloga, ali i puno velikih borbi. Iza nas je dugogodišnja borba, dugo smo se svi skupa patili da dođemo do ovog trenutka, ima vas puno koji ste za cijelu ovu priču zaslužniji puno više od mene.

Zanimljivo, već prije početka Skupštine došlo je do jedne promjene među skupštinarima, jedan od onih koji se trebao naći među pet povjerenika Matej Pavlić zbog osobne situacije povukao se iz Skupštine, njega će u ovom tijelu kluba zamijeniti Neven Lulić.

Skupštinari su zapljeskali Bobanu kad je potvrđen kao predsjednik kluba, a čelni čovjek Dinama je prvo zagrlio Velimira Zajeca (koji je sjedio do njega), a onda i - pustio suzu. Poslije toga, vođenje Skupštine preuzeo je novi predsjednik nadzornog odbora Franjo Šušnjara.

Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo Zagreb
Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na točki broj 6., izabran je novi počasni predsjednik Dinama. Jasno, to je bio Velimir Zajec, opet jednoglasno. Skupštinari su u tom trenutku ustali, zapljeskali i počeli skandirati "Zeko, Zeko"

- Ovom skupštinom završava jedan proces od 15 godina demokratizacije kluba, proces u kojem članstvo preuzima kontrolu kluba. Vratili smo klub članstvu, nastavili smo s procesom povratka naših legendi, među nama su vjerojatno i dvije najveće legende kluba, to smo godinama tražili i ostvarili. Dinamovo proljeće na čelu s predsjednikom Bobanom preuzima odgovornost za izgranju jednog novog, članskog kluba. Neka nam živi Dinamo i majka Hrvatska - završio je Šušnjara.

Kraj skupštine opet je protekao uz pjesmu.

- Ima jedno mjesto koje dom je svima nama - zapjevali su skupštinari zajedničkim snagama, identično kao i na posljednjoj skupštini Dinama.

