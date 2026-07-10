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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Kovačević već zna prvih 11 za Thun. Oršić briljira kao nekad, a evo tko će zamijeniti Stojkovića

Piše Hrvoje Tironi,

Mislav Oršić trebao bi protiv Thuna biti jedino novo lice u početnom sastavu 'modrih' u odnosu na prošlu sezonu. Jedan od najvećih igrača u klupskoj povijesti leti po lijevoj strani, igra dojmljivo, ali još - ne zabija

Dinamo djeluje uvjerljivo. Hrvatski prvak je u prve tri pripremne utakmice "pomeo" Slovence, nastradali su njihovi prvoligaši Radomlje (3-0), Brinje Grosuplje (9-0) i Koper (4-2). Zagrepčani izgledaju dojmljivo, svoje suparnike su u ta tri dvoboja matirali čak 16 puta, primili samo dva gola. Dosta naivna, ali tad su na terenu bile pričuvne obrambene opcije "modrih".

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