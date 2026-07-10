Kovačević već zna prvih 11 za Thun. Oršić briljira kao nekad, a evo tko će zamijeniti Stojkovića
Mislav Oršić trebao bi protiv Thuna biti jedino novo lice u početnom sastavu 'modrih' u odnosu na prošlu sezonu. Jedan od najvećih igrača u klupskoj povijesti leti po lijevoj strani, igra dojmljivo, ali još - ne zabija
Dinamo djeluje uvjerljivo. Hrvatski prvak je u prve tri pripremne utakmice "pomeo" Slovence, nastradali su njihovi prvoligaši Radomlje (3-0), Brinje Grosuplje (9-0) i Koper (4-2). Zagrepčani izgledaju dojmljivo, svoje suparnike su u ta tri dvoboja matirali čak 16 puta, primili samo dva gola. Dosta naivna, ali tad su na terenu bile pričuvne obrambene opcije "modrih".