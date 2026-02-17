Zagrepčani su sad u dobroj situaciji, HNL su vratili 'pod kontrolu' i mogu se fokusirati na Europu. Pa možda dohvatiti povijesni uspjeh iz 2021. godine kad se u Maksimiru igralo četvrtfinale Europske lige...
EUROPSKI SPEKTAKL U NAJAVI PLUS+
Kovačević za Genk vraća igrača koji je briljirao prošle jeseni
Čitanje članka: 2 min
Mario Kovačević trenutačno uživa najljepši period otkako je, još na ljeto, zasjeo na klupu Dinama. Njegova je momčad vodeća na prvenstvenoj ljestvici, Dinamo igra dobro, u posljednjih osam utakmica "modri" su upisali tek jedan, prilično bezbolan poraz kod Midtjyllanda (2-0). U tom su periodu dohvatili i šest pobjeda, a ni remijem na riječkoj Rujevici (0-0) nitko u Maksimiru nije nezadovoljan. Niti treba biti...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku