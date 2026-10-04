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Kovačević 'zaboravio' na juniore, Rodriguezu treba još minuta za procjenu vrijednosti

Piše Davor Kovačević,
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Kovačević 'zaboravio' na juniore, Rodriguezu treba još minuta za procjenu vrijednosti
Vukovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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VUKOVAR - DINAMO 0-4 Dinamo je bio manje-više ozbiljan, dimenzija od skromnih domaćine. Oršićev je gol ugasio nervozu, koja je mogla biti prijetnja što je vrijeme više odmicalo. Sve je to do kraja "ubio" Kravcov prvijencem "izvan vremena", a ozlijedio se Stojković

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Dinamo je bezbolno prošao gostovanje u Vukovaru, prvo nakon 26 godina. "Modri" su pobijedili Vukovarce 4-0 (Oršić, Kravcov, Almena, Ivanušec) prvi izborivši četvrtfinale Kupa te skinuvši i tu obavezu s dnevnog reda. Hajduk će, primjerice, tek 2. prosinca gostovati u Požegi. 

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