Kovačević: Zašto bi netko bio iznenađen Tabinasom? Igrao je dobro. U jednom sam zakasnio

Mario Kovačević izgubio je od najvećeg rivala Hajduka po vrlo teškim uvjetima i ostao na tri boda zaostatka za vodećom pozicijom. Ponovno "modri" nisu izgledali dobro, trener Dinama bio je bez nekolicine važnih igrača, ali je i svjesno naglasio čime nije zaodovoljan.

- Dobro smo se pripremili, u prvom poluvremenu dok se dalo igrati, poveli smo. Dok se dalo igrati s loptom, puno smo im lopti uzeli u izgradnji. Predaleko smo stajali, nakon vodstva brzo im dozvolili da se vrate iz prekida. Presudio je početak drugog poluvremena i njihov gol, poslije toga je teško pričati o igri. Jedna i druga bakljada, kiša, prekid. Stisnuli smo i pokušali izjednačiti, imali situacija u teškim uvjetima. Ali nije nam se posrećilo da izjednačimo - rekao je Kovačević za MAXSport.

- Hajduk je prije našeg gola imao jednu priliku preko Šege. Nismo bili konkretni s loptom, osim Belje nitko nije bio konkretan, zadnja linija se bojala igrati, Šego nas je dobro ganjao, nismo koristili ni golmana. Gubili smo lopte prerano, to nije bio dogovor. U svemu tome uspjeli smo povesti, ali ne smijemo tako reagirati kod gola iz prekida, već tri minute poslije. Pripremili smo te zamjene, ali primili smo gol i poslije toga je bilo teško pričati o igri - dodao je.

Paul Tabinas je startao na desnom beku, Filipinac je dobio prednost pred Morisom Valinčićem i Nikom Galešićem.

- Zašto bi netko bio iznenađen, igra na svojoj poziciji, igrao je dobro protiv Lokomotive. Zašto bi netko bio iznenađen? Valinčić je zapao u malu krizu, bio je dobar u reprezentaciji, vratio se u ponedjeljak. Nisam htio igrati s Galešićem, da igramo s tri stopera, bio je Tabinas solidan. U odnosu na druge igrače, nismo imali puno raspoloženih igrača - rekao je Kovačević pa komentirao opasku Samira Toplaka da bi Dinamo zapeo u izgradnji napada nakon trećeg, četvrtog dodavanja:

- Ljutit sam jer smo tehnički dobra momčad, stavili smo Ivanušeca lijevo, Lisicu desno, ali nismo to dobro koristili.

Tko je bio zadužen za čuvanje peterca, upitao ga je Hrvoje Vejić, aludirajući na pogrešku Scotta McKenne kod izjednačujućeg gola.

- Nismo dobro stajali. Znamo da Hrgović ima dobar centaršut, moramo prepoznati situaciju da nam može lopta doći iza leđa, kod oba gola.

Je li bilo pametnije da Luka Stojković započne utakmicu po boljem terenu, a ne da ulazi u završnici po natopljenom?

- Tu su Kačavenda i Zajc, da ih ne koristim možda bih krivio sebe. Stojković do petka nije ni trenirao, dobio je injekciju i dobro je reagirao. Ne smijemo riskirati da ga izgubimo na dulje vrijeme. Taman smo zakasnili s izmjenama.

Dinamo nije uspio bez suspendiranog kapetana Josipa Mišića.

- Znao sam da Dinamo bez njega teško pobjeđuje i prije nego što sam došao, i nismo uspjeli. Čekaju nas dvije utakmice koje su nam odlučujuće u Europi, Anderlecht i NEC, okrećemo se onoj prvoj. Vjerujem da ćemo tehnički biti puno bolji i da ćemo doći do pobjede - zaključio je Kovačević, koji je trpio i kritike od navijača na stadionu pri dolasku i odlasku s TV pozicije.