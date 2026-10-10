PRATITE UŽIVO Beljo: Hajduk se bolje snašao u ovim uvjetima

Hajduk i Dinamo odigrali su najveći derbi hrvatskog nogometa na Poljudu, Splićani su pred 25.000 navijača preokretom pobijedili 2-1 i odvojili se na vrhu HNL-a uz utakmicu više. Uživo pratite prve reakcije trenera i igrača nakon utakmice.

- Zbog jedne greške iz prekida i lošeg ulaska u drugo poluvrijeme izgubili smo ovdje tri boda. To je to. Ne želim komentirati vremenske uvjete, Hajduk se bolje snašao i to je to. Stativa? Nisam ni vidio što je bilo, svaka čast Siliću ako je obranio. Pokušali smo sve na ovom terenu, nismo uspjeli, čestitam Hajduku na pobjedi. Okrećemo se Anderlechtu - rekao je Beljo za MaxSport.

- Oni su bolje ušli u utakmicu, ali smo ju uzeli pod kontrolu nakon 20 minuta. Pred kraj se nije moglo igrati, ali sretan sam zbog pobjede.Radimo puno na prekidima i to pokazujemo. Samo treba nastaviti tako. Sudačka nadoknada? Teren je bio katastrofa, ali htjeli smo nastaviti dalje. Pokazali smo zajedništvo, molio sam se da ne primimo u zadnjim minutama i sretan sam. Jedva čekamo Ajax - rekao je Šimun Hrgović.

Došao je Gonzalo Garcia.

- Izgubio sam glas u prvom dijelu. Bili smo blizu pobjedi prošle godine, nismo uspjeli, ali sada jesmo. Ponosan sam na igrače, bilo je lijepo vidjeti navijače kako nas guraju. Na terenu se vidi kako igrači napreduju. Rezultat je sekundaran bio danas, ali sretni smo. Imali smo problema jer je Dinamo bio dobar. Jako smo dobro krenuli u nastavak, imali šanse. Na kraju smo se adaptirali, držali se zajedno, izdržali i to je to. Bamba? Veliki talent, nekad ga ne respektiraju. Svi ga vole u svlačionici, osjećajan je. Sajan je u ovako dobroj grupi i to je bitno i to bit nogometa.