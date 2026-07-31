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Kovačević: Zbog Stojkovića se isplati doći na naše utakmice! Gregurina: Dobro smo i prošli...

Piše Hrvoje Tironi,
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Kovačević: Zbog Stojkovića se isplati doći na naše utakmice! Gregurina: Dobro smo i prošli...
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Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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DINAMO - SLAVEN BELUPO 2-0 Mi smo u procesu stvaranja nove momčadi, to je dugotrajan proces, kaže Gregurina, dok Kovačević dodaje: U utorak želimo biti još bolji...

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Dinamo je dobro otvorio novu sezonu, nakon prolaska prve europske (Thun), "modri" su riješili i prvu domaću prepreku - Slaven Belupo. Bili su Zagrepčani dosta bolji od skromnih "farmaceuta", golovima Belje stigli do sigurne pobjede (2-0), a dojam je kako gosti puno zadovoljniji napuštaju Maksimir. U čak tri navrata od novih golova spasio ih je okvir gola.

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Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna VIDEO
Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna | Video: 24sata/pixsell

- Najbitnije da smo dobro ušli u sezonu, ova tri dana nije bilo lako, vrijeme je dosta teško. Zarotirali smo momčad, dali smo priliku nekim novim igračima. Nije bilo lagano, svi su u prvim kolima nekako lagani, svi su dobri. Oni su zaprijetili, drago mi je zbog Filipovića što je tim obranama stekao samopouzdanje, dobro je ispalo. Poslije toga smo lijepo zabijali, triput pogađali okvir gola, trebali smo još zabiti - rekao je Kovačević, pa dodao: 

- Stojković? Nije dugo igrao službenu utalmicu, rekao sam sve će doći. Vidjeli ste taj jedan potez kod onog drugog gola, zbog toga se isplati doći na utakmicu. Zadovoljan sa, igrao je svih 90 minuta, možda sam ga mogao i mijenjati, ali ne mogu sve promijeniti tijekom utakmice. Ima vremena, nova utakmica je za četiri dana.

Malo o Žalgirisu...

- Malo smo ih pogledali protiv Klaksvika, nema tu više laganih suparnika. OK, nećemo se lagati, nije to ne znam kakva momčad, ali Željko Sopić nas dobro poznaje. On odlično radi s njima, na valu tih uspjeha sada dolaze u Zagreb, s velikom voljom i željom, moramo biti oprezni i vjerovati u sebe. Dobro smo ušli u sezonu, rast ćemo kroz utkmice, želim da budemo još bolji u utorak.  

Beljo je već u formi...

- Posebno je lijep bio onaj prvi gol, ma samo neka zabija. Radi dobro, sad mu se sve vraća. Kako ćemo mi rasti, njemu će biti sve lakše. Radi puno stvari koje mi tražimo od njega, vesele me njegov pristup. Prevljak? Jučer je odradio prvi trening s nama, imao je manjih problema s prstom,ali  u dobrom je stanju. Konkurirat će za Žalgiris, ne puno, ali nam može pomoći sigurno - završio je Kovačević..

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo
Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Riječ je dobio i Mario Gregurina.

- Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi, naša ideja je bila kroz blok se razvijati u tranziciju, prijetiti i u prekidima. U prvom dijelu smo po mom sudu dobro izgledali, neke situacije ne početku nismo realizirali. Kad Dinamo povede morate se otvoriti i onda živite opasno do kraja. Mislim da smo na kraju dobro prošli. Imamo puno novih igrača, još smo u procesu stvaranja nove momčadi. Ali vjerujem kako ćemo biti dobri ove sezone - rekao je Gregurina pa dodao:

- Prijelazni rok? Mislim da nam je još jedno mjesto otvoreno, 90% kadra nam je tu. Imamo dosta mladih igrača, dosta talenta, ali znate i sami da njima treba proces adaptacije. Bit će uspona i padova, ali to je naš put. Živimo od prodaje igrača, pa ćemo i ove sezone puno prilika davati mladim snagama.

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