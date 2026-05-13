Kovačević želi ispisati povijest: U prvoj sezoni može ponoviti uspjeh Mamića iz 2015. godine!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Već 11 godina nijedan trener Dinama nije vodio sve službene utakmice u sezoni i pritom osvojio - duplu krunu. Zadnji put je to uspjelo Zoranu Mamiću u sezoni 2014/15. Zagrepčani u finale Kupa ulaze kao favoriti...

Dinamo je uvjerljivo najbolja momčad Hrvatske. Nogometaši Marija Kovačevića to su dokazali furioznim proljećem, u kojem su drugoplasiranom Hajduku već pobjegli na 18 bodova prednosti. Prošlogodišnji prvak, trećeplasirana Rijeka, za "modrima" nakon 34 odigrana kola zaostaje čak 33 boda!? Dinamo je razina više, dva kata iznad domaće konkurencije.

Zagrepčani već desetljećima dominiraju HNL scenom, ali Rabuzinovo sunce proteklih im je godina često izmicalo iz ruku. Dinamo je u posljednjih deset godina samo tri puta osvojio Kup, to su uspjeli dohvatiti tek Nenad Bjelica (2018.), Damir Krznar (2021.) i Sergej Jakirović 2024. godine. Ipak, Kovačević danas može postići nešto više...

Već 11 godina, još od sezone 2014/15., niti jedan trener Dinama nije odradio sve utakmice u sezoni i osvojio duplu krunu. Zadnji je to uspio Zoran Mamić. Bjegunac od hrvatskog pravosuđa osvojio je i u sezoni 2015/16. prvenstvo i Kup, ali tad je uvodni dio sezone proveo u pritvoru, pa je "modre" vodio Damir Krznar.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nenad Bjelica vodio je u sezoni 2017/18. Dinamo u dvije utakmice, odradio je prvenstveni ogled s Interom (3-1) i finale Kupa protiv Hajduka (1-0). Zagrepčane je u sezoni 2020/21. vodio Zoran Mamić, a tek prije uzvrata s Tottenhamom na klupu je zasjeo Damir Krznar. Slično je bilo u sezoni 2023/24., kad je sezonu otvorio (osvajanjem Superkupa, prolaskom Astane i ispadanjem od AEK-a) Igor Bišćan, a onda Dinamo do duple krune odveo Sergej Jakirović.

Mario Kovačević danas igra za povijest, za vlastiti pečat u klupskim knjigama. Dinamo je spreman, Dinamo igra dojmljivo. I da, Dinamo je za klasu bolji od Rijeke. To još samo treba pokazati na terenu. Treneru “modrih” za današnji se dvoboj vraćaju Scott McKenna i Sergi Dominguez, u mnogo boljem stanju nego prije je i Ismaël Bennacer, a s tribina će ga (prema nekim procjenama) bodriti sedam-osam tisuća Dinamovih navijača. Dovoljno za još jedan lijep dan, još jedan trofej u klupskim

