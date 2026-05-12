VIDEO Sudac derbija nije znao pravila?! Objavili komunikaciju s VAR sobom: 'Šta da ti kažem?'

Dion Drena Beljo zabio je u 65. minuti drugi gol za Dinamo protiv Hajduka u subotnjoj pobjedi 2-0 desetak sekundi nakon što je nepravilno izveo loptu kod faula na sredini terena. Glavni sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese stajao je neposredno kraj njega u trenutku izvođenja, ali je pustio akciju. Nakon gola tražio je provjeru s VAR sobom u kojoj su sjedili Osječanin Dario Bel i Riječanin Luka Pajić.

Međutim VAR u protokolu nije predvidio da glavni sudac ide na monitor gledati ovakve situacije. Potvrdio je to i šef sudačke organizacije Bertrand Layec u analizi na službenim stranicama HNS-a. To je znao Dario Bel, ali očito nije znao i čovjek koji je donosio konačnu odluku na terenu, glavni sudac Patrik Pavlešić, sudeći po komunikaciji koju je objavio HNS na YouTubeu.

Naime, u jednom trenutku čuje se kako Pavlešić govori kako će popričati s VAR sobom i kako će ga pozvati na pregled ako lopta nije stajala. Epilog svega je priznati gol za Dinamo koji nije smio biti priznat, ali se poštovao VAR protokol. Taj gol nije utjecao na konačan ishod utakmice, ali pokazuje da se možda i treba mijenjati i uključivati i taj dio spornih sudačkih odluka.

Ovo je transkript komunikacije Pavlešića i Bela.

Pavlešić (dok Beljo izvodi faul): Može, može! Igraj, igraj!

Bel: Je*emu miša, lud je!

VAR soba: Gledam unutra (kod centaršuta za Belju).

Pavlešić (u nastavku akcije): Može, može, može. Gol, gol, gol! Vidit ćemo, vidit ćemo.

Bel: Ništa, nek se makne.

Pavlešić: Marko je tu, OK. Daj makni ih, samo ih makni od mene. Makni se. Popričat ću s njim, OK. Ako nije stajala, zvat će me. OK? I to je to. Ajde.

Lovrić (četvrti sudac): Dođi malo popričat s klupom ovdje, dođi Patrik malo. Dođi da popričaš lagano s glavnim trenerom. Kaže da se lopta kretala pa mu objasni lijepo.

Bel: Traže da se lopta kretala.

Pavlešić: Dario, je li se kretala ili je stajala?

Bel: A šta da ti ja sad kažem?

(Ovdje zaleđa nema, je li?)

Bel: Tu zaleđa nema. Da. I ova sljedeća isto nema.

Pavlešić: Ako lopta stoji, onda nemamo o čemu pričati.

Lovrić: Dođi i popričaj, dođi i popričaj.

Bel (pomoćnom VAR sucu): Nažalost, ja ne mogu po pravilima ništa da bih ga pozvao da on to vidi.

Pavlešić: Dario, je li se čujemo?

Bel: Čujemo se. Čim šutim, znaš šta je. Idemo dalje.

Pavlešić: Gol je, je li?

Bel: Potvrđujemo ti pogodak, broj devet.

Što je rekao Layec?

"Nakon što je dosudio prekršaj nad domaćim napadačem br. 9 sudac je dopustio igraču da brzo izvede slobodan udarac te je u nastavku akcije postignut pogodak. Pregledom snimke možemo vidjeti da slobodan udarac nije izveden u skladu s Pravilima nogometne igre. Naime, lopta mora mirovati prije nego što se može izvesti, što u ovoj situaciji nije bio slučaj. Prema Protokolu VAR ne može zvati suca na ponovni pregled situacije i ispraviti ovu sučevu pogrešnu procjenu", stoji u priopćenju Bertranda Layeca.