Kovačević: Znam gdje sam sve griješio, bilo je puno negative. Jelavić: Dobrodošla je stanka!

Dinamo je pobjedom završio jesenski dio sezone. Nogometaši Marija Kovačevića su 2-0 svladali Lokomotivu, tako pobjegli na četiri boda prednosti (uz utakmicu više) ispred drugoplasiranog Hajduka koji sutra igra s Vukovarom. Za "modre" su poentirali Topić i Beljo, dok je Zajc dva puta pogađao okvir gola.

- Čestitam svima u klubu na jesenskoj titulu, iz psihološkog razloga smo htjeli to završiti na prvom mjestu, ali znamo da je najvažnije imati titulu u petom mjesecu. Mogli smo danas u prvom poluvremenu riješiti sve, bili smo bolji, barem za dva gola. Poslije drugog gola smo imali situacija, ali pobijedili smo. Na momente jako dobra igra, na momente smo mogli biti bolji - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Mišić se ozlijedio pa nije bilo toliko tečno, ali sve je bilo zasluženo. Dobro smo ušli u sezonu s četiri pobjede, nitko nije očekivao da šest mjeseci budemo sjajni, bile su tu i europske utakmice. Poslije Pule smo sjajno odigrali, pet utakmica i četiri pobjede, tu smo nadigrali i Hajduk. Nama je HNL najbitniji, moramo ovako i nastaviti.

- Radit ćemo analizu, nek se slegnu dojmovi. Znam i ja gdje sam griješio, došlo je puno negative nakon našeg pada. Nismo željeli te poraze. Od prvog dana radim na onom na što mogu utjecati, bilo je padova, ali smo prvi, to smo željeli. Možemo još i bolje.

Kakvo je stanje s Mišićem?

- Mišić? Osjetio je koljeno, nadam se da nije ništa teže. Moramo napraviti pregled, pa vidjeti.

Beljo zabija u zadnje dvije utakmice, ali nikako da spoji 90 minuta.

- Dat će on još golova, igrat će 90 minuta. Nije njemu lagano u tom našem sustavu, želimo intenzitet, pričao sam s njim prije utakmice. Bitno je da zabijaju golove, da rade i neke druge stvari na terenu, zbog tog intenziteta smo mijenjali.

Kakve promjene očekujemo na zimu?

- Vjerujem u ovu momčad, vidite Topića danas, nije dobivao priliku, sad vidimo koliko u nama ima potencijala. Neki će i otpasti, ako dođe netko, taj mora biti bolji. Očekivanja? Mi smo željeli biti prvi, ali sve se gleda u svibnju. U Europi nam je najbitniji FCSB, to možemo dobiti i ući u nokaut fazu Europske lige.

Jeste li bolji trener ili kako kažu "dobar čovjek"?

- Neću o sebi. Želim bit normalan van terena, na treningu radim svoj posao. U svim klubovima sam imao uspjeha, baš svima. Sedam puta prvak, šta je bilo u Slavenu, pa Varaždinu. Volim svoj posao, a ovo dobar čovjek, možda to ljudi podcjenjuju, pa misle glup je. Ne opterećujem se time, radim posao sa strašću i ljubavi, drugi nek pričaju što žele - završio je Kovačević.

Riječ je dobio i Nikica Jelavić.

- Dinamo je bio bolji, kontrolirao utakmicu svih 90 minuta. Rani gol nas je malo poremetio. Imali smo priliku Trajkovskog za 1-1, odmah nakon toga smo primili i drugi gol. Dobro će nam doći polusezona da se malo pregrupiramo. Naša sezona? Ne bi davao nikakve ocjene, svjesni smo svoje problematike - rekao je Jelavić, pa dodao:

- Bila nam je teška priprema za ovu utakmicu, nismo imali 12 igrača na raspolaganju. Radit ćemo na tome, poboljšavati neke stvari, najbitnije je da se odmorimo, pa krenemo iz početka. Pojačanja? Pokušat ćemo se pojačati, znate da financijska situacija nigdje nije bajna, tako ni kod nas, probat ćemo dovesti nekoga tko nam može pomoći.

Kome dajete prednost, Dinamu ili Hajduku?

- Ne dajem nikome prednost, prerano je. Mene ne zanimaju ni Dinamo ni Hajduk, samo moja momčad, samo da kod nas sve funkcionira. Za sad ne štima, moramo se baviti time, ne drugim klubovima. Mi se veselimo nastavku sezone, svakoj utakmici, želimo se nadigravati, isprofilirati još neke mlade igrače - završio je Jelavić.