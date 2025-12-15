Zajc i Bennacer dvije su godine dijelili svlačionicu u Empoliju, a Slovenac je igrajući (kao 'desetka') ispred Alžirca sezonu 2017/18. zaključio s osam golova i 16 asistencija. Uz Hoxhu je najkonstantniji igrač Dinama...
Kovačevićev bingo na 'desetki': I povijest pokazuje kako je Zajc najbolji upravo uz jedan uvjet
Dinamo je konačno odigrao jednu pravu utakmicu, pod velikim pritiskom stigao u Koprivnicu i odradio najboljih 90 minuta sezone. Zagrepčani su, bez obzira na rano primljeni gol, izgledali moćno, dominirali svih 90 minuta, zasluženo napunili mrežu Slaven Belupa. Mario Kovačević sad ima puno razloga za osmijeh, ovo je bio Dinamo kakvog sanjaju i zazivaju brojni navijači.
