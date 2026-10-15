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Hrvoje Tironi

Kovačevićeva utakmica karijere: Izudaran i u nokdaunu kao Hrgović, može li se i on izvući?

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Kovačevićeva utakmica karijere: Izudaran i u nokdaunu kao Hrgović, može li se i on izvući?
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Filip Hrgović je u najtežim trenucima karijere pokazao karakter, nevjerojatnu volju i pobjednički mentalitet, pa nokautirao Itaumu. Kovačević je 'na rubu', ili će večeras stići do velike pobjede ili doživjeti konačan nokdaun...

Mario Kovačević danas vodi jednu od važnijih utakmica svoje karijere. Trener Dinama posljednjih je tjedana, čak i mjeseci, izgubio povjerenje većeg dijela navijača, sve više klupskih struktura također zagovara njegovu smjenu. Sve je jasno, Kovačevića za sad na poziciji čuva samo Zvonimir Boban, ali i ta podrška polako kopni.

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Komentari 6
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