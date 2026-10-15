Filip Hrgović je u najtežim trenucima karijere pokazao karakter, nevjerojatnu volju i pobjednički mentalitet, pa nokautirao Itaumu. Kovačević je 'na rubu', ili će večeras stići do velike pobjede ili doživjeti konačan nokdaun...
KOMENTAR PLUS+
Kovačevićeva utakmica karijere: Izudaran i u nokdaunu kao Hrgović, može li se i on izvući?
Čitanje članka: 2 min
Mario Kovačević danas vodi jednu od važnijih utakmica svoje karijere. Trener Dinama posljednjih je tjedana, čak i mjeseci, izgubio povjerenje većeg dijela navijača, sve više klupskih struktura također zagovara njegovu smjenu. Sve je jasno, Kovačevića za sad na poziciji čuva samo Zvonimir Boban, ali i ta podrška polako kopni.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku