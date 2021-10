Nedavno me u Leipzigu zaustavio jedan mali navijač, srdačno me pozdravio i rekao mi kako me redovito koristi u Fifi. Drago mi je zbog toga, i ja sam nekada bio taj 'mali dječak', kaže Gvardiol...

Jako mi je drago što sam opet u kadru reprezentacije, zadnji put sam bio ozlijeđen pa nisam igrao one tri rujanske utakmice. Baš se veselim novim izazovima, čekaju nas dvije zahtjevne utakmice, niti jednu od njih ne shvaćamo olako. Spremni smo za Cipar, vjerujem da ćemo u Larnaci biti ozbiljni, zaigrati s pravom energijom i pobjedom dodatno podići samopouzdanje u našim redovima, kaže nam Joško Gvardiol (19).