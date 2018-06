Mateova 'bomba' na naslovnici Marce: Morat ću napustiti Real!

Mateo Kovačić uživa u Rusiji s hrvatskom reprezentacijom. Dvije su pobjede u džepu, osmina finala Svjetskog prvenstva također, ali veznjak negdje u "trećem planu" ima, naravno, i svoju klupsku karijeru. A u razgovoru za španjolsku Marcu otkrio je bombu!

- Želim igrati više i mislim da je najbolje da odem iz Reala - poručio je iskreno Kovačić kojega se ovo ljeto stalno povezuje s nekim klubovima, no zasad ništa konkretno.

U Madridu je, kao što svi znamo, došlo do promjene trenera. Zinedine Zidane je odstupio, momčad na šokantan način preuzeo Julen Lopetegui, a hrvatski se nogometaš očito više ne vidi u dresu kraljevskog kluba. Unatoč, promjeni trenera.

- Volim nogomet i volim biti na terenu, ali znam koliko je teško dobiti priliku i igrati u Madridu, pogotovo jer sam još mlad. Razumijem situaciju i zato smatram da je za mene najbolje da pronađem drugi klub gdje ću igrati više, gdje ću biti u prvih 11. To je ono što mislim da zaslužujem i želim to - ističe 24-godišnji Kovačić.

Marca piše da bi Real volio zadržati Matea, vidi ga kao igrača budućnosti, ali reprezentativac je, čini se, izgubio strpljenje u čekanju na šansu. Njegova odštetna klauzula je 50 milijuna eura, a ugovor s Realom ima do lipnja 2021. godine. Vrijednost na Transfermarktu mu je 30 milijuna, a ostaje za vidjeti tko bi bio voljan platiti nemali novac za Kovačića. Zainteresiranih svakako ima...

- U Real Madridu svi igrači osjećaju da su važni, no problem je što je mladim igračima teško doći do kontinuiteta igara, a bez toga teško da ću pokazati svoj pravi potencijal. Kad ne igram, nisam sretan. Da, ove tri godine osvajao sam trofeje, igrao s fantastičnim igračima, no ne mogu biti potpuno sretan kad moj doprinos nije na maksimumu, a to želim promijeniti - priča Kovačić.

Uvjeren je, kaže, u svoju odluku i razgovor s novim trenerom Julenom Lopeteguijem to ne može promijeniti.

- Ne poznajem novog trenera i nikad nismo pričali, no znam da ćemo morati razgovarati o mojoj budućnosti. Ovdje sam tri godine, nisam igrao puno i to je utjecalo na moj status u reprezentaciji. To me ne čini sretnim, zato je najbolje za mene da promijenim klub. Real je pun sjajnih igrača i možda sam još premlad da bih pridonosio momčadi 100 posto, ne znam - razočarano zvuči Mateo.

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.