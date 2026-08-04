Kovačić o Man. Cityju: 'Mogu popuniti Rodrijevo mjesto. Za sada svi žele da ostanem tu'

Mateo Kovačić se nakon odmora od Svjetskog prvenstva vratio obvezama u Manchester Cityju. Nakon prijateljske utakmice s Interom (1-1) govorio je o svojoj budućnosti u klubu te potvrdio da za sada nema namjeru napustiti "građane". Slično je potvrdio i novi trener Enzo Maresca.

- Nisam osjetio nikakve upitnike s njihove strane. Razgovarao sam s njima i rekli su mi da računaju na mene, što mi je bilo važno čuti od njih. A sada, kao što sam rekao, za igrače je uvijek sve na vama da pokažete svoju najbolju verziju, jer ako igrate dobro, trener će vas staviti u prvi plan - rekao je Kovačić.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Iza Matea Kovačića sezona je obilježena brojnim problemima s ozljedama. Hrvatski veznjak za Manchester City upisao je tek devet nastupa, nakon što je zbog operacije Ahilove tetive i gležnja propustio veći dio natjecateljske godine. Iako mu aktualni ugovor traje do ljeta 2027., zasad još nije dogovorio njegovo produljenje. Kovačić je govorio i o Rodriju te o novom pojačanju.

- Igrao sam s Rodrijem, ali i bez njega. Sada kada ga nema, naravno da mogu popuniti to mjesto, ali vidjet ćemo kada se vrati. Anderson? Mislim da će donijeti mnogo kvalitete i fizičke snage jer je pokazao da može puno trčati, da je dobar s loptom i bez nje. Mlad je, tako da u Cityju još može puno napredovati i mislim da je to sjajno pojačanje za nas - rekao je Kovačić.

Maresca je rekao da je zadovoljan s Kovačićem.

- Mateo je naš igrač. Dok god je ovdje, pokušat ću dati sve od sebe. Moja je dužnost pokušati pomoći igračima da pruže najbolje od sebe. Ako je ovdje, sretan sam i nastavit ćemo raditi s njim.