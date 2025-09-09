Obavijesti

PRIZOR S JAHTE

Kovačić objavio neviđenu fotku s Lukom Modrićem i raznježio pratitelje: 'Inspiracija si, brate'

Kovačić objavio neviđenu fotku s Lukom Modrićem i raznježio pratitelje: 'Inspiracija si, brate'
Mateo Kovačić dirljivom objavom čestitao Luki Modriću 40. rođendan, ističući snažno prijateljstvo i sportske uspjehe. Kovačić se oporavlja od ozljede i sprema za povratak na teren

Hrvatski nogometni reprezentativac i zvijezda Manchester Cityja Mateo Kovačić iskoristio je posebnu prigodu kako bi uputio emotivnu čestitku dugogodišnjem suigraču i prijatelju Luki Modriću povodom 40. rođendana. Dirljivom objavom na Instagramu pokazao je koliko cijeni kapetana "vatrenih", s kojim dijeli brojne uspomene s terena i izvan njega.

Na fotografiji, koja odiše opuštenom atmosferom, Kovačić i Modrić sjede zajedno, čini se na palubi jahte, uživajući u cigarama pod noćnim nebom. Uz sliku, Kovačić je napisao snažnu poruku: "Još uvijek inspiriraš, kao i prvog dana. Sretan 40. brate". Ovom je gestom još jednom potvrdio duboko poštovanje i prijateljstvo koje gaji prema jednom od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena.

Ova objava dolazi u ključnom trenutku za Kovačića, koji se intenzivno oporavlja od teške ozljede Ahilove tetive zbog koje je morao na operaciju u lipnju. Samo dan ranije, obradovao je navijače videom na kojem trči uz poruku "Skoro sam spreman", najavivši tako skori povratak na travnjake.

Iako su se tijekom ljeta pojavile glasine o njegovom mogućem odlasku iz Manchester Cityja, nedavne informacije govore kako je Kovačić fokusiran na ostanak u klubu, a ova opuštena fotografija pokazuje da je vedrog duha i spreman za nove izazove.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a pratitelji su u komentarima ostavljali emotikone srca i vatre, oduševljeni prizorom dvojice nogometnih velikana. Komentari poput "Legende" i "najveći svih vremena" preplavili su objavu, slaveći njihovo prijateljstvo, kumstvo i sportsku veličinu.

