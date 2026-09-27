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Kovačić: Od prve sekunde osjeti se pozitivna energija s Bilićem. Prvi dojmovi su fenomenalni

Piše Ivan Kužela,
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Kovačić: Od prve sekunde osjeti se pozitivna energija s Bilićem. Prvi dojmovi su fenomenalni
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Vatreni su u Pragu srušili Češku 2-1 i otvorili Ligu nacija pobjedom. Modrić je zabio za vodstvo, Pašalić donio trijumf, a Kovačić nakon utakmice progovorio je o izborniku i što je dolaskom donio reprezentaciji

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Hrvatska je u subotu u Pragu svladala Češku 2-1 i pobjedom otvorila nastup u novom izdanju Lige nacija. Kapetan Luka Modrić zabio je pogodak za vodstvo, dok je Marco Pašalić u završnici donio Hrvatskoj tri boda nakon što je za izjednačenje pogodio Karabec. Mateo Kovačić odigrao je cijeli susret i bio ponajboljih igrač na terenu, a nakon je komentirao utakmicu.

Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Treba se zahvaliti izborniku Daliću i njegovom stožeru koji su prethodno odradili fenomenalan posao. S izbornikom Bilićem se od prve sekunde osjeti dobra energija, pozitivna energija. Prvi dojmovi su stvarno fenomenalni. Tjedan je bio odličan i nadamo se nastaviti u tome ritmu kroz ostatak utakmica.

Mateo Kovačić odigrao je svih 90 minuta za 'vatrene'. Bio je to njegov 118. nastup za Hrvatsku, a debitirao je 2013. godine na kvalifikacijskom susretu za SP protiv Srbije.

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