Billy Gilmour (19) upao je u sastav Škotske za Europsko prvenstvo i izazvao brojne čestitke suigrača iz Chelseaja, ali i zafrkavanje.

Naime, mladić koji je stigao iz Glasgow Rangersa u Tuchelovoj momčadi uskače umjesto Matea Kovačića i koristi priliku kad Kove nema. A baš bi se njih dvojica mogli sučeliti na terenu u posljednjem kolu skupine na Euru.

- Neviđeno sam uzbuđen i ponosan. I majka, otac i mlađi brat su mi ponosni, a dobio sam toliko poruka od prijatelja i obitelji, svi su sretni zbog mene i kreću u potragu za ulaznicama za Euro - rekao je za BBC Gilmour, koji još nije debitirao za reprezentaciju, ali vjeruje da bi mu izbornik Steve Clarke mogao dati šansu na Euru.

- Svi su me zivkali, mobitel mi je ludio od poruka. Baš je bio dobar dan - pričao je mladić pa naglasio:

- Svi su mi čestitali, a onda sam razgovarao s Kovom, koji mi je rekao: 'Misliš da bi mogao igrati?' Odgovorio sam mu da ima šanse, a on mi je na to rekao: 'OK, moram reći dečkima da te malo izudaraju!' Da, cijelo vrijeme traje zafrkancija. Hrvatska nam je u skupini, nadam se da je možemo pobijediti.

Ben Chilwell objavio je na društvenim mrežama Gilmourovu reakciju kad je gledao na TV-u kako ga je izbornik imenovao na popisu za Euro.

- Tad sam već znao da sam dobio poziv, javili su mi porukom sat vremena ranije. Ali htio sam to gledati na TV-u, vidjeti svoje ime kako se pojavljuje na ekranu. Bio sam tako ponosan.