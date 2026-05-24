Kovačić ušao umjesto Bernarda Silve, a scene koje su uslijedile rasplakale su sve na stadionu

Kovačić ušao umjesto Bernarda Silve, a scene koje su uslijedile rasplakale su sve na stadionu
Foto: Bradley Ormesher/NEWS SYNDICATIO

Manchester City sezonu je završio porazom od Aston Ville, no rezultat je pao u potpuni zaborav jer su Etihad preplavile emocije u oproštaju od Bernarda Silve i Pepa Guardiole

Manchester City i Aston Villa odigrali su u nedjelju na Etihadu posljednje kolo Premier lige, a City je izgubio 1-2, no rezultat nije bio ni najmanje važan jer su emocije u potpunosti preuzele kontrolu nad danom.

U 60. minuti Bernardo Silva (31) napustio je teren po posljednji put u dresu Cityja, a umjesto njega ušao je hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić.

Igrači obje momčadi priredili su Silvi špalir, Pep Guardiola nije mogao zadržati suze, a portugalski veznjak rasplakao se dok su mu navijači skandirali. Cijeli Etihad ustao je u počast jednom od najvećih igrača u povijesti kluba.

Bernardo Silva stigao je u City 2017. godine iz Monaca i za devet sezona postao simbol najuspješnijeg razdoblja u povijesti kluba. Osvojio je šest naslova Premier lige, pet Liga kupova, tri FA kupa i Ligu prvaka. Guardiola pak odlazi nakon deset godina na klupi i niza trofeja koji su od Cityja napravili dominantnu silu engleskog i europskog nogometa. Odlaskom dvojice simbola završava jedno veliko poglavlje u povijesti Manchester Cityja.

