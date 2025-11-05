Kovačića čeka nova operacija. Visi mu nastup na SP-u 2026.?!

Mateo Kovačić (31), jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije i veznjak engleskog prvaka Manchester Cityja, ponovno je izvan stroja zbog teške ozljede. Nakon što se tek vratio poslije višemjesečne stanke, čeka ga nova, duga pauza koja je njegovu klupsku polusezonu već završila, a nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. stavila pod znak pitanja. Potvrda je stigla s najviše instance, od trenera Manchester Cityja Pepa Guardiole, čije su riječi potvrdile najcrnje slutnje.

Sezona iz noćne more

Tekuća sezona pretvorila se u pravu noćnu moru. Nakon što je u lipnju bio na operaciji Ahilove tetive, propustio je kompletne ljetne pripreme i Svjetsko klupsko prvenstvo. Strpljivo se oporavljao pet mjeseci, a njegov povratak na travnjak u reprezentaciji su dočekali s velikim olakšanjem. U dresu Cityja uspio je zaigrati tek četrdesetak minuta u dvije utakmice, dok je za Hrvatsku odigrao 70 minuta kao kapetan u kvalifikacijskoj utakmici protiv Gibraltara u Varaždinu.

Činilo se da je najgore iza njega i da konačno hvata natjecateljski ritam. No, taman kada se očekivao njegov potpuni povratak u Guardioline planove, uslijedio je novi, još teži udarac. Bol u peti, koja ga je mučila, vratila se jača, prekinula mu povratak i gurnula ga u novu, dugu i neizvjesnu rehabilitaciju. Za igrača njegovog kalibra, koji je u karijeri nosio dresove Dinama, Intera, Real Madrida i Chelseaja, frustrirajuća sezona predstavlja jedan od najtežih izazova.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kalcifikacija pete zahtijeva novi zahvat

Problem koji je Kovačića ponovno udaljio s terena izravna je posljedica prethodne operacije. Pregled magnetskom rezonancijom u Londonu otkrio je uzrok boli, kalcifikaciju u peti koja je izazvala jaku upalu. Konzervativne metode liječenja u medicinskoj službi Manchester Cityja nisu dale rezultate, zbog čega su se odlučili na novu operaciju.

Iako izvori bliski klubu navode da će nova operacija biti "lakše strukture" od one ljetne, prognoze o oporavku nimalo nisu optimistične. Engleski mediji, pozivajući se na informacije iz kluba, govore o pauzi od najmanje četiri mjeseca. To znači da bi se Kovačić u najboljem scenariju treninzima mogao vratiti tek krajem veljače ili početkom ožujka iduće godine.

- Bit će odsutan neko vrijeme. Još ima problema s gležnjem, odnosno kalcifikacijom na tom mjestu. Čekat ćemo ga za posljednji dio sezone - izjavio je Guardiola, ne ostavljajući prostora za nadu u brzi povratak.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Utrka s vremenom za Mundijal

Posljedice Kovačićeve ozljede osjetit će se na dva fronta. Za Manchester City, njegov izostanak predstavlja ozbiljan hendikep. Njegova mirnoća, iskustvo i sposobnost igre pod pritiskom nenadoknadivi su u gustom rasporedu Premier lige i Lige prvaka. No, najveći udarac pretrpjet će hrvatska nogometna reprezentacija.

Sasvim je sigurno da izbornik Zlatko Dalić na njega neće moći računati u posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo – protiv Farskih Otoka na Rujevici (14. studenoga) i Crne Gore u Podgorici (17. studenoga). Budući da se Kovačić nalazio na originalnom popisu, Dalić će morati aktivirati nekog od igrača s pretpoziva i tražiti alternativna rješenja u srcu veznog reda, gdje je Kovačić, uz Luku Modrića, godinama bio nezamjenjiv.

Najveće pitanje koje sada lebdi u zraku jest hoće li Mateo Kovačić biti spreman za Svjetsko prvenstvo. Povratak na teren početkom ožujka ostavlja mu tek dva do tri mjeseca da uhvati natjecateljsku formu potrebnu za najveću svjetsku smotru. To je iznimno kratak period, pogotovo nakon gotovo cijele sezone bez kontinuiteta utakmica.