Došao je tiho, pomalo i neprimjetno u klub koji se samo prije dvije godine borio za ostanak. Riječ je o talentiranoj i mladoj momčadi uz nekoliko iskusnih igrača, ali vlasnici su bili svjesni da im treba čvrsta ruka i 'njemačka' disciplina. Pa su okrenuli broj Nike Kovača.

Godinu dana kasnije, Monaco ostatak lige gleda s trećeg mjesta, što je bilo nezamislivo na početku sezone. Uz to, u srijedu se bori i za trofej u Kupu protiv PSG-a. To se zove Kovač-efekt. Hrvatski trener preporodio je francuski klub u vrlo kratkom roku i napravio momčad koja je dvaput srušila bogati i snažni PSG te momčad koja se kroz veći dio sezone borila za naslov. I dalje se bori, ali doduše, te šanse su samo teoretske.

Monaco je u 36. kolu francuskog prvenstva pobijedio Rennes (2-1) i došao do 77. boda kolo prije kraja. I dalje drži treće mjesto, ali i dalje za vratom puše Lyon koji želi ugrabiti to treće mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Osim što se bori za Ligu prvaka, Monaco se bori i za naslov.

Prvo će u srijedu pokušati i po treći put pomrsiti planove Mbappéu i društvu u finalu Kupa, a onda za vikend juriš na novo čudo. Lille, koji ima tri boda više, je kiksao protiv St. Etiennea (0-0) pa je ostavio klub iz kneževine u igri. Monaco mora u posljednjem kolu pobijediti Lens, a Lille i PSG moraju izgubiti od Angersa, odnosno Bresta. Što je itekako moguće. No sada slijedi ono gdje je potrebno čudo. U slučaju istog broja bodova Lillea i Monaca, prvaka bi odlučivala gol-razlika. Lille u ovome trenutku ima 62:22 (40 golova razlike), a Monaco 76:42 (34 golova razlike). To bi značilo da Monaco mora pobijediti 6-0, Lille izgubiti 1-0, ili pobjeda od 5-0, a poraz Lillea 2-0 itd. Ukratko, sedam golova 'viška'.

Dakle, rezultati moraju biti takvi da Monaco nakon posljednjeg kola ima bolju gol-razliku za barem jedan gol od Lillea. Teoretski moguće, ali teško izvedivo. No, nogomet nam je bezbroj puta pokazao da je sve moguće.

No čisto sumnjamo da Niko o tome razmišlja. Najveći cilj mu je bio da igrači napreduju, a on je od momčadi napravio ozbiljnog konkurenta za naslov. I to je najveći Kovačev uspjeh. Pokazao je da u sredinama, gdje igrači nemaju problema s prihvaćanjem nečijeg autoriteta, može napraviti čudo. To je bio slučaj u Eintrachtu, osvojio je i s Bayernom dvostruku krunu, ali kada su igrači počeli gledati svoje interese i kada se svlačionica okrenula protiv njega, Niko je sam shvatio da je vrijeme za odlazak.

Igrači Monaca su prihvatili njegovu 'njemačku' stranu. Nema neću i ne mogu, disciplina je broj jedan, svaki put moraš dati sto posto od sebe, a ako se trudiš i pokazuješ želju za napredovanjem, igrat ćeš. Igrači su to jako brzo shvatili i Niko je od momčadi stvorio sjajnu cjelinu u kojoj svi gaze jedni za druge. Čvrstu disciplina, uz maksimalnu poslušnost i samo rad, rad i rad. Tko to neće prihvatiti, neće igrati. Njemu nije bitno ono prezime na leđima. Uostalom, najbolje ga je opisao Cesc Fabregas, koji je tijekom karijere radio s brojnim svjetskim trenerima.

- Niko, iskreno, ima isti pogled na nogomet kao i ja. Radio je pod sjajnim menadžerima kao i ja. Učio je od najboljih i to se vidi. Ima karakter i njeguje vrlo agresivan stil igre. Ako od prvog dana ne radite naporno, ne trudite se, onda ne morate ni razmišljati o radu s Nikom Kovačem. Arsene Wenger mi je uvijek govorio da u nogometu nisu bitne godine. Ako ti je 16 i dobar si, igrat ćeš, ako ti je 32 i nisi dobar, nećeš igrati. Ali ako ti je 37 i dobar si, igrat ćeš. Na kraju se sve svodi na teren i nogomet - kazao je španjolski nogometaš.

Uoči početka sezone nitko ih nije ni spomenuo, a oni su došli do toga da su još u igri za naslov. I to je najveća pobjeda Nike Kovača. Mnogim igračima je porasla cijena, ali ako ostanu na okupu, što je teško izvedivo jer su veliki klubovi već 'bacili' oko, Monaco bi sljedeće sezone mogao biti ozbiljniji kandidat za naslov. Ali, uostalom, Kovač najviše voli kada ga otpišu. Tada je najjači.