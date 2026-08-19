Kovtun otkrio dramu na finalu: 'Stalno mi je curila krv, bilo je opasno! A zvat ću i tamburaše'

Hrvatski gimnastički reprezentativac, 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju na Europskom prvenstvu u Zagrebu. U svom prvom nastupu pod hrvatskom zastavom, ovaj rođeni Ukrajinac je briljirao na ručama, preči i parteru. Na ručama je dobio najbolju ocjenu dana sa 14.500, na preči je bio drugi sa 14.200, a na parteru peti sa 14.100.

Preskok je odradio sa zadovoljavajućom ocjenom 13,900, no pred sam kraj vježbe na konju s hvataljkama je pao sa sprave te je dobio ocjenu 12.800. Na posljednjoj spravi, krugovima, Kovtun je dobio ocjenu 13,333 te s najmanjom mogućom razlikom od jedne tisućinke nadvisio srebrnog Arsenija Duhna sa 82,832, dok je Daniel Marinov sa 81,899 osvojio broncu.

Kovtun je tako osvojio treće zlato za hrvatsku gimnastiku na europskim prvenstvima, nakon Marija Možnika i Tina Srbića koji su bili najbolji na preči 2015. i 2023.

- Ovo je moje prvo zlato u višeboju i naravno da sam jako sretan. Mogao sam i bez grešaka, ali medalja je tu i još tri finala. Još nisam niti shvatio da sam osvojio zlato, sve mi je ovo prebrzo išlo. Bila je greška na konju, ali za danas je ovo bilo dovoljno za zlato. Ubuduće ću se potruditi biti još bolji. Najvažnije je da je trenerica sretna, jer ovo je medalja nakon dugo vremena i nenastupanja - rekao je Kovtun nakon osvajanja zlata.

Illia Kovtun osvojio zlato u višeboju na Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kovtun će tako u petak nastupiti u finalu partera, dok ga u subotu čekaju još i finala na ručama i preči.

- Pripreme za finala kreću već od sutra. Teško mi je reći gdje imam najviše izgleda za medalju. Možeš doći najspremniji, ali pogriješiti. Dat ću sve od sebe, pa što bude. Drago mi je što me je i publika prihvatila i navijala za mene. Došlo je puno djece iz svih hrvatskih klubova i puno mi znači njihova podrška.

Kovtuna je tijekom čitavog natjecanja mučio i žulj na ruci.

- Najviše me je brinulo to što mi je stalno curila krv, pa je postojala opasnost da se poskliznem.

Već više od četiri godine Kovtun živi u Osijeku te se u potpunosti asimilirao:

- Za subotu bismo mogli pozvati i tamburaše. Znamo neke ljude, dogovorit ćemo se.

Tin Srbić (29) u svom Zagrebu ipak nije uspio izboriti finale na preči. Olimpijski doprvak iz Tokija 2021. te svjetski prvak iz Montreala 2017. te europski iz Antalyje 2023. s ocjenom 13.666 ostao je 16. Za osmim Švicarcem, Noeom Seifertom, zadnjim koji je izborio finale, zaostao je 0,3 boda.

- Po reakciji publike i urnebesnom navijanju osjetio sam da svi misle kako je moja vježba bila dovoljna za finale. Ali, znao sam da je to u najmanju ruku li-la, jer na početku vježbe nisam uspio izvesti jednu kombinaciju što je automatski gubitak 0,2 boda i gubitak bonusa od 0,2. No, da sam ukopao saskok možda bih ipak ušao u finale. S obzirom da zbog ozljede ramena nisam dva mjeseca nastupao - zadovoljan sam. To je proces i bez obzira što je ovo natjecanje bilo u Zagrebu, nije bilo glavni cilj, on dolazi sljedeće godine i one iza. Vjerujem kako mogu biti u svjetskom vrhu barem do Olimpijskih igara u Los Angelesu - rekao je Srbić koji je najavio kako će nastupiti i na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu koje je za dva mjeseca u Chengduu.

Uz Kovtuna su na konju s hvataljkama nastupili i 40-godišnji veteran Filip Ude, osvajač olimpijskog srebra još iz Pekinga 2008., te Mateo Žugec (24). Ude je imao čistu vježbu sve do saskoka te je s ocjenom 13,500 zauzeo 29. mjesto, dok je Žugec bio još bolji i sa 14,000 završio 12. te mu je finale "pobjeglo" za 0.333 boda.

Aurel Benović nažalost nije bio uspješanu preskoku. Kod prvog je preskoka pao kod doskoka, dobio ocjenu 12.900 i tako ostao bez izgleda za finale. Stoga je u dogovoru s trenerom odustao od drugog preskoka i tako ostao bez plasmana.

Na parteru je nastupio Marko Jovičić koji je s ocjenom 12.466 zauzeo 90. mjesto.