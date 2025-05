Kraj jedne ere: Gregg Popovich više nije trener San Antonija!

Nakon gotovo tri desetljeća ispisivanja povijesti na klupi San Antonio Spursa, legendarni Gregg Popovich (76) odlučio je odstupiti s mjesta glavnog trenera. Stavio je točku na "i" jedne od najuspješnijih i najdugovječnijih trenerskih karijera u povijesti NBA lige. Iako napušta trenersku poziciju, Popovich ostaje u klubu kao šef košarkaških operacija, nastavljajući tako duboki utjecaj na organizaciju kojoj je posvetio veći dio svog profesionalnog života.

- Iako moja ljubav i strast prema igri ostaju, odlučio sam da je vrijeme da odstupim s mjesta glavnog trenera. Zauvijek sam zahvalan divnim igračima, trenerima, osoblju i navijačima koji su mi omogućili da im služim kao glavni trener Spursa i uzbuđen sam zbog prilike da nastavim podržavati organizaciju, zajednicu i grad koji mi toliko znače - rekao je Popovich.

Tri trofejna desetljeća

Popovicheva era u San Antonio Spursima započela je 10. prosinca 1996. godine, kad je kao generalni menadžer otpustio tadašnjeg trenera Boba Hilla i sam preuzeo kormilo. Iako je tajming bio neobičan (Spursi su bili na omjeru 3-15), pokazalo se da je to bio potez koji je promijenio sudbinu franšize.

Pod Popovichevim vodstvom, Spursi su postali sinonim za izvrsnost. Osvojio je pet NBA naslova (1999., 2003., 2005., 2007., 2014.), postao trener s najviše pobjeda u povijesti lige (karijeru završava s omjerom 1422-869, uključujući i utakmice koje je ove sezone vodio pomoćnik Mitch Johnson) i triput je proglašen trenerom godine. Uz to, vodio je američku reprezentaciju do zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. te su ga primili u Košarkašku kuću slavnih.

Trenirao je plejadu velikana, uključujući šest članova Kuće slavnih: Tima Duncana, Davida Robinsona, Manua Ginobilija, Tonyja Parkera, Dominiquea Wilkinsa i Paua Gasola. Njegovih 170 pobjeda u doigravanju s jednom momčadi rekord je lige, a ukupno je treći iza Phila Jacksona (229) i Pata Rileyja (171).

Odluka o povlačenju dolazi nakon teške sezone u kojoj je Popovich propustio gotovo sve utakmice. Početkom studenog doživio je moždani udar u klupskoj dvorani i odtad se nije javno oglašavao iako je u ožujku izrazio nadu da će se vratiti treniranju. To se neće dogoditi. Njegov odlazak s klupe poklapa se s drugom godinom obnove momčadi oko francuske zvijezde Victora Wembanyame. Ipak, Popovich ne napušta Spurse u potpunosti, preuzima ulogu koja mu omogućuje da i dalje usmjerava budućnost franšize.

Čovjek kompleksne osobnosti i hrvatskih korijena

Iako poznat po mrzovoljnoj interakciji s medijima tijekom utakmica, oni koji ga bolje poznaju opisuju ga kao osobu s "nevjerojatnim smislom za humor" (Jayson Tatum) i dubokom ljudskošću. Chris Paul, koji je prošle sezone igrao za Spurse dijelom i zbog Popovicha, istaknuo je njegovu nevjerojatnu radnu etiku, čak i tijekom rehabilitacije nakon moždanog udara.

- Vidjeti koliko naporno radi... to nema veze s košarkom. To samo pokazuje tko je on - rekao je Paul.

Popovich nikada nije bježao od iznošenja svojih stavova o politici i društvenim pitanjima te je godinama tiho podržavao humanitarne akcije. Njegova osobnost bila je mješavina vojne discipline (diplomirao je na Akademiji zračnih snaga SAD-a) i strasti prema životu, uključujući ljubav prema vinu.

Manje je poznato da Gregg Popovich vuče korijene i iz Hrvatske. Rođen u East Chicagu u Indiani od oca Raymonda, koji je bio srpskog podrijetla, i majke Katherine, Hrvatice. Odrastao je u multikulturalnoj sredini, a majka je imala velik utjecaj na njegov odgoj nakon razvoda roditelja. Svojedobno je pod njegovim vodstvom u Spursima igrao i hrvatski košarkaš Luka Šamanić.

Ostavština koja nadilazi pobjede

Popovichevih 29 sezona na klupi Spursa predstavlja jednu od najdužih trenerskih era u povijesti američkog profesionalnog sporta. Njegov utjecaj nije vidljiv samo kroz trofeje, već i kroz kulturu koju je izgradio te prilike koje je pružao. Bio je pionir kada je zaposlio Becky Hammon kao prvu žensku stalnu pomoćnu trenericu u NBA ligi.

- On ne vidi spol, nego nekoga tko ima sjajan košarkaški um - rekla je Dawn Staley, američka trenerica ženske košarke.

Njegov pristup, koji je naglašavao tim ispred pojedinca, nesebičnost i konstantan rad, ostavio je neizbrisiv trag na generacije igrača i trenera.

- Ne postoji nitko kao Pop - jednostavno je sažeo Steve Kerr, trener Golden State Warriorsa.

Odlaskom Gregga Popovicha s klupe završava jedno poglavlje povijesti San Antonio Spursa i NBA lige. Njegova ostavština, satkana od pobjeda, principa i jedinstvenog karaktera, nastavit će živjeti kroz klub kojem sada služi u novoj ulozi i kroz bezbrojne ljude na koje je utjecao tijekom izvanredne karijere.