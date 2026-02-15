Obavijesti

Kraj na Olimpijskim igrama za Aniku Kožicu: Prehlada je imala veliki utjecaj tijekom priprema

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Matthew Childs

Hrvatska biatlonka Anika Kožica briljirala na streljani, ali zaostala previše na stazi. Pogodila je svih 10 meta, međutim završila na 68. mjestu. Nije previše zadovoljna s nastupom, smatra da je bio prosječan

Najbolja hrvatska biatlonka Anika Kožica (28) u subotu je završila svoj nastup na svojim prvim olimpijskim igrama osvojivši 68. mjesto u sprintu, iako je pogodila svih deset meta, ali je sa zaostatkom od tri minute i devet sekundi u trkačkom dijelu bila nedovoljno dobra za top 60 i nastup u dohvatnoj utrci.

- Moj osjećaj nije bio tako loš, što se tiče trčanja i staze. Znala sam da je taj zadnji krug bio malo lošiji nego što bi trebao biti, ali sam se osjećala dobro. Na prvu, zadovoljna sam s tom 'nulom', u biatlonu je uvijek dobar osjećaj kad pogodiš tu 'nulu', ali je opet i razočaranje kad to nije bilo dovoljno za plasman u dohvatnu utrku, rekla je 28-godišnja biatlonka iz Brod Moravica.

- Kad sam vidjela zaostatak, malo me iznenadilo, jer moj dojam nije bio tako loš. Nisam bila s tim zadovoljna, jer znam da sam ove sezone već u par utrka trčala s duplo manjim zaostacima, dodala je Anika.

Za svoj debitantski olimpijski nastup, u kojem je bila i 60. u individualu uz pogođenih 18 od 20 meta, dala si je prosječnu ocjenu.

- Od jedan do pet, to je neka trica. Gađanje je dosta dobro išlo u obje utrke, možda najbolje u cijeloj sezoni i na treninzima je stvarno bilo odlično. Treba sad vidjeti u čemu je bio problem s trčanjem, rekla je prije neke ozbiljnije provedene analize te dodala:

- Malo je prehlada odigrala svoje, s obzirom na to da sam prvih dana u planu imala par treninga intenziteta prije prve utrke, koje nisam mogla odraditi. I nadmorska visina je sigurno imala utjecaja.

S dva promašaja manje u individualu i s jednom minutom boljim vremenom na stazi u sprintu, dojam bio bio potpuno drugačiji i Anika bi u nedjelju nastupila i u dohvatnoj utrci. No, to je tako na ovoj razini. Nastup u Antholzu može biti temelj za uzlet do kraja ove sezone i svih sljedećih nakon nje.

