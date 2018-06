Kralj lubenica i plesa na prečki u Rusiju će s nesuđenim zetom

Te 1996. u Zagrebu se rodio Alen Halilović, Puc, Saračević, Ćavar i ekipa uzeli su olimpijsko zlato u Atlanti, a hrvatska nogometna reprezentacija debitirala je na velikim natjecanjima na Euru u Engleskoj. Te 1996. godina, također, za egipatsku nogometnu reprezentaciju debitirao je Essam Kamal Tawfiq El-Hadary, u tom trenutku talentirani 23-godišnji golman egipatske Damiette.

Pune 22 godine poslije El-Hadary je i dalje golman egipatske reprezentacije. Golman s vijekom trajanja dužim od golfa dvojke i Nokije 3310 u siječnju je navršio 45 godina, ali naravno da to nije razlog da odustane. Umjesto da ide u ribolov s unucima, da naočale "za daleko" mijenja onima "za blizu", on ide na Svjetsko prvenstvo u Rusiji sa samo jednim ciljem - postati najstariji sudionik Mundijala u povijesti. Rekord zasad drži Kolumbijac Faryd Mondragon, koji je dobio nekoliko minuta na SP-u u Brazilu, samo kako bi postao rekorder s 43 godine i tri dana. No ako se pita El-Hadaryja, on je tad bio - klinac.

Egipćanin će u trenutku kad počne SP imati 45 godina i pet mjeseci, a u posljednje 22 godine napravio je jako puno toga. Nastupio je za Egipat čak 157 puta, no to mu je dovoljno samo za treće mjesto u povijesti njegove reprezentacije. Četiri puta je osvojio afrički Kup nacija, pri čemu je triput bio proglašen za najboljega golmana turnira, posljednji put 2010. Međutim, to ne znači da je El-Hadary posustao s godinama. Ma kakavi, pa prije samo nešto više od godinu dana s dva je obranjena penala u polufinalu protiv Burkine Faso uveo Egipat u finale još jednoga Kupa nacija...

Izbornik Egipta, slavni Argentinac Hector Cuper, nije ga odlučio povesti na SP tek tako, da bi oborio rekord, već zato što mu je El-Hadary zaista potreban. Uostalom, on je i kapetan momčadi, a lako je moguće da bude i prvi Cuperov izbor za mjesto među stativama. U posljednjoj prijateljskoj utakmici protiv Kolumbije na golu je startao golman egipatskog El-Ahlyja Mohamed Shenawy, no u nastavku je šansu dobio i dobri stari Essam. I pokazao da se na njega može ozbiljno računati.

Tijekom dugogodišnje karijere El-Hadary je promijenio osam egipatskih klubova, pri čemu je najduže, čak 12 godina, bio na golu Al-Ahlyja, jednu sezonu proveo je i u švicarskom Sionu, jednu u Sudanu... Prošle je godine ponovno otišao u inozemstvo, potpisao je za saudijski Al-Taawoun, čime je postao prvi strani golman u povijesti saudijske lige. I ne samo da je branio, Essam je u tih 25 nastupa stigao čak i zabiti gol! Izveo je slobodnjak sa svoje polovice i... Ma, evo kako je to izgledalo:

El-Hadary je, inače, imao sve predispozicije da nikad ne završi u nogometu. Njegov otac, prilično strog i odrješit čovjek, dao mu je ultimatum dok je bio dječak - ili ćeš se truditi u školi, ili ćeš raditi u obiteljskoj prodavaonici povrća. Nogomet? To nije bila opcija... Međutim, Essam, uporan kakav već jest, išao je svojim putem. Okupljao je svu djecu iz sela kako bi zajedno glumili da uče za školu, a zapravo ih je odvlačio na nogomet. I nakon toga bi otišao na obližnju rijeku i oprao odjeću kako mu doma ne bi primjetili da je igrao nogomet... Imao je 17 kad su i roditelji popustili, a on je iz lokalnog kluba prešao u prvoligaša Damiettu. Tad je dobio i svoje prve golmanske rukavice, jer u matičnom klubu branio je isključivo goloruk.

Gotovo tri desetljeća poslije El-Hadary je otac, sad ga brinu brige druge vrste. Kao, recimo, činjenica da se njegov suigrač nedavno zaručio s njegovom kćerkom. Riječ je o Mahmoudu Abdel-Moneiamu, lijevom krilu kojeg zovu Kahraba (u prijevodu: Struja), a u cijeloj priči sporno je to što je prije zaruka s kapetanovom kćeri - već bio zaručen! Ispao je od toga veliki skandal, gotovo je i izbačen iz reprezentacije, no tenzije su se smirile i El-Hadary će u Rusiji dijeliti svlačionicu sa nesuđenim zetom.

Autor je proslave uspjeha koju Egipćani nazivaju "El-Hadaryjev ples", budući da se nakon svake velike pobjede popne na prečku i zapleše, a u čast svome selu, koje živi od uzgoja lubenica, u svaku proslavu uključi i poneku lubenicu... Poseban tip, nema što. Uostalom, čovjek je debitirao za Egipat deset mjeseci prije nego što se najmlađi njegov suigrač na ovom SP-u, igrač Stokea Ramadan Sobhi, rodio. I traje i dalje, ostvaruje snove.

- Sve ovo što se meni događa poruka je svim nogometašima svijeta da je sve moguće, da treba imati snove i vjerovati da će se ostvariti. Oduvijek sam sanjao nastup na SP-u, nadam se da ću sad to i doživjeti - kazao je El-Hadary.

Posljednji put Egipat je bio na Mundijalu još 1990. u Italiji. Tad je čak i El-Hadary bio premlad da bi ondje nastupio, ali zato sad nije prestar. Nastupi li 15. lipnja u 14 sati protiv Urugvaja, i službeno će ući u povijest svjetskih prvenstava.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.