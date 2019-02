Kralj Luka u malom El Clasicu ide na buduću zvijezdu Barce!

Evo i startnih postava za koje su se večeras odlučili ten Hag i Solari!

Ajax: Onana - Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico - de Jong, Schoene - Ziyech, van de Beek, Tadić - Neres.

Real: Courtois - Carvajal, Nacho, Ramos, Regulion - Modrić, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Vinicius.

😎 How Ajax & Real Madrid start tonight...

🤔 Most exciting players on show?#UCL pic.twitter.com/G9xP7fV7SH