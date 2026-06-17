Kralj nogometa na vrhu svijeta! Svi Messijevi golovi i rekordi koji su ušli u povijest Mundijala

Lionel Messi ne prestaje pomicati granice. U jubilarnom, 200. nastupu za reprezentaciju Argentine, na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. protiv Alžira, 38-godišnji kapetan je još jednom podsjetio svijet zašto nosi status nogometnog božanstva. U utakmici koja ga je upisala u povijest kao prvog igrača sa šest nastupa na Mundijalima, Messi je postigao hat-trick u pobjedi 3-0, stigavši do brojke od 16 golova na svjetskim prvenstvima. Time se na vrhu vječne ljestvice strijelaca izjednačio s Nijemcem Miroslavom Kloseom, zaokruživši jednu od najspektakularnijih priča u povijesti sporta. Njegov pohod na vječnost, koji je započeo kao talentirani 18-godišnjak, sada je dobio novo, zlatno poglavlje.

Foto: Siphiwe Sibeko

Krug je zatvorio 20 godina kasnije

Stadion Arrowhead u Kansas Cityju bio je pozornica za povijest. Točno na dan 16. lipnja, 20 godina nakon što je zabio prvi gol na svjetskim prvenstvima, Lionel Messi istrčao je na travnjak kako bi započeo svoj šesti i, kako mnogi vjeruju, posljednji Mundijal. Svaki njegov dodir s loptom izazivao je ovacije s tribina, gdje su deseci tisuća navijača, mnogi odjeveni u dresove s njegovim brojem 10, došli svjedočiti novom poglavlju legende. Bila je to kulminacija "messimanije" koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države od početka turnira.

Nije trebalo dugo čekati na magiju. Već u 17. minuti, primio je loptu na 30-ak metara od gola, sjurio se prema šesnaestercu i preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio pod prečku za vodstvo Argentine. Bio je to njegov 14. gol na svjetskim prvenstvima, a emocije su ga svladale dok je slavio s podignutim rukama prema nebu, u prepoznatljivoj posveti svojoj baki. U drugom poluvremenu, prvo je iz penala povisio na 2-0, a zatim je u završnici utakmice kompletirao prvi hat-trick na mundijalima i tako dostigao Kloseov rekord. Bio je to savršen scenarij za njegov 200. nastup u dresu "albicelestea", čime je dodatno učvrstio status najvažnijeg igrača u povijesti Argentine, daleko ispred ikona poput Javiera Mascherana (147 nastupa) i Javiera Zanettija (143).

🥇 | Indescribable



Lionel Messi at the #FIFAWorldCup since 1966:



• Joint-most goals (16)

• Joint-most assists (8)

• Most goal involvements (24)

• Most goals from outside the box (6)

• Most big chances created (16)

• Most key passes (77)

• Most successful dribbles (112)… pic.twitter.com/rdR9LWce6v — Sofascore Football (@Sofascore) June 17, 2026

Početak jedne legende u Gelsenkirchenu

Priča o Messijevim golovima na svjetskim prvenstvima započela je na istom datumu, 16. lipnja 2006., u Gelsenkirchenu. Tada 18-godišnji dječak s dugom kosom, kojeg je svijet tek upoznavao, ušao je u igru u 75. minuti utakmice protiv Srbije i Crne Gore pri vodstvu Argentine 3-0. U samo 13 minuta na terenu, pokazao je svu raskoš svog talenta. Prvo je asistirao Hernánu Crespu za četvrti gol, a zatim se u 88. minuti i sam upisao u strijelce, postavši najmlađi strijelac Argentine u povijesti svjetskih prvenstava sa 18 godina i 358 dana. Ta pobjeda od 6-0 ostala je upamćena kao jedna od najdominantnijih predstava te generacije.

Nakon obećavajućeg početka u Njemačkoj, uslijedilo je razočaranje četiri godine kasnije u Južnoj Africi. Iako su Messija već tada neki smatrali najboljim igračem svijeta, na Mundijalu 2010. nije uspio zabiti niti jedan gol. Unatoč tome što je bio ključni igrač momčadi koju je vodio Diego Maradona, lopta jednostavno nije htjela u mrežu. Argentina je zaustavljena u četvrtfinalu, ponovno od Njemačke, a Messijeva suša ostala je kao mrlja na tom turniru i dodatni teret na njegovim leđima u godinama koje su slijedile.

Foto: Bernadett Szabo

Brazil 2014.: Zlatna lopta i slomljeno srce

Na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine Messi je stigao kao kapetan i neupitni vođa momčadi, odlučan da ispravi dojam iz Južne Afrike. Iako Argentina kao momčad nije briljirala, Messi je igrao turnir života. Praktički je sam nosio reprezentaciju do finala. Sve je počelo pobjedničkim golom protiv Bosne i Hercegovine na Maracani (2-1). Zatim je uslijedio trenutak genijalnosti protiv Irana, kada je u sudačkoj nadoknadi, pri rezultatu 0-0, čudesnim udarcem s 20-ak metara donio Argentini pobjedu i prolazak skupine. U posljednjem kolu grupne faze, protiv Nigerije, zabio je dva gola u pobjedi 3-2, uključujući i majstorski izveden slobodan udarac.

Njegova četiri gola bila su ključna za stopostotni učinak u skupini, no u nokaut fazi je stao s golovima, ali ne i s doprinosom. Argentina se provlačila kroz utakmice, stigavši do finala protiv Njemačke. U toj utakmici, sreća im je okrenula leđa, a Mario Götze je u produžecima srušio snove cijele nacije. Messi je, unatoč porazu, proglašen najboljim igračem turnira i dobio je Zlatnu loptu, nagradu koja mu je u tom trenutku bila slaba utjeha.

Foto: DENNY MEDLEY

Rusija i Katar: Od razočaranja do vječnosti

Mundijal u Rusiji 2018. bio je turnir za zaborav. Argentina je djelovala kao razbijena vojska, a Messi, opterećen ogromnim pritiskom, nije mogao sam. Zabio je samo jedan, ali prekrasan gol protiv Nigerije, koji je Argentinu spasio od ispadanja u skupini. Ipak, njihov put završio je već u osmini finala porazom od kasnijih prvaka Francuza. Mnogi su tada vjerovali da je Messijeva prilika da osvoji najveći trofej zauvijek prošla.

A onda je došao Katar 2022. godine. Bio je to turnir na kojem je Messi odigrao kao nikada prije, vođen nevjerojatnom željom i podrškom cijele momčadi. Postigao je sedam golova i postao prvi igrač u povijesti koji je zabijao u svakoj fazi natjecanja: grupnoj fazi (Saudijska Arabija, Meksiko), osmini finala (Australija), četvrtfinalu (Nizozemska), polufinalu (Hrvatska) i u finalu, gdje je protiv Francuske postigao dva pogotka. U najspektakularnijem finalu svih vremena, koje je završilo 3-3, Messi je bio miran i u raspucavanju penala, povevši Argentinu do trećeg naslova svjetskog prvaka, prvog nakon 36 godina. Podigavši trofej, ispunio je jedini san koji mu je nedostajao i, po mišljenju mnogih, završio raspravu o najvećem nogometašu svih vremena. Osvojio je i svoju drugu Zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira, još jedan rekord koji nitko prije njega nije ostvario.

Foto: JAY BIGGERSTAFF

Statistika za besmrtnost

Messijeva dominacija na svjetskim prvenstvima nije vidljiva samo u golovima. Njegovi rekordi svjedoče o nevjerojatnoj dugovječnosti i konstantnosti na najvišoj razini. Prije početka turnira 2026. godine, već je bio rekorder po broju odigranih utakmica (26), broju odigranih minuta (2314) i broju utakmica kao kapetan (19). Jedini je igrač koji je asistirao na pet različitih Mundijala, a s osam asistencija izjednačen je s Diegom Maradonom na vrhu argentinske ljestvice.

S ukupno 21 izravnim doprinosom za gol (13 golova, 8 asistencija) prije ovogodišnjeg turnira, izjednačio se s brazilskom legendom Peléom. S 11 nagrada za igrača utakmice, apsolutni je rekorder u povijesti. Sada, sa 16 postignutih golova, stoji rame uz rame s Kloseom, a samo ga jedan gol dijeli od apsolutne vječnosti. S obzirom na to da Argentina brani naslov, a Messi igra u vrhunskoj formi, čini se samo pitanje vremena kada će i taj, posljednji veliki rekord, biti samo njegov.

Foto: Siphiwe Sibeko

*uz korištenje AI-ja