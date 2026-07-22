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KAKO SE TO DOGODILO?

'Kralj' se vraća u Miami? Heat napravio veliki gaf i zagolicao maštu: 'Netko će dobiti otkaz'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
'Kralj' se vraća u Miami? Heat napravio veliki gaf i zagolicao maštu: 'Netko će dobiti otkaz'
Foto: Erik Williams/REUTERS
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LeBron James i dalje nije odlučio gdje će nastaviti karijeru, a Miami Heat je na YouTubeu objavio link predstavljanja LeBrona. Link je brzo izbrisan, ali su navijači sve snimili. Heat se branio da je greška

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Cijeli NBA svijet čeka odluku LeBrona Jamesa. Sve sliči na 2010. godinu kada je odlučio otići u Miami Heat, a sada je upravo klub s Floride napravio veliki gaf i možda najavio veliki povratak "kralja". Na službenom YouTube kanalu Heata pojavila se najava prijenosa uživo s naslovom: "Uvodna press-konferencija LeBrona Jamesa".

Link je nedugo nakon toga izbrisan, ali su navijači to primijetili i krenula je velika drama na društvenim mrežama. Je li zaista klub slučajno objavio da se James vraća na Floridu ili je sve bila greška? Klub se brzo oglasio i rekao kako se zaista radi o nesmotrenoj grešci te da su se pripremali za mogući dolazak Jamesa, a onda je link slučajno objavljen.

Navijači su odmah krenuli sa šalama na račun Heata pa su tako pisali da bi netko uskoro mogao dobiti otkaz zbog ovoga, dok neki pak misle da se radi o lažnoj vijesti. 

Naravno, veliko je pitanje jesu li se zaista samo pripremali ili će se "kralj" vratiti u klub s kojim je dominirao NBA ligom. Ipak, brojni analitičari smatraju da će si James uzeti dosta vremena prije nego obznani odluku. Miami Heat zaista je jedna od opcija, ali postoji mogućnost i da ode kući, u Cleveland, kao i da pojača 76erse. Razgovaralo se i o prelasku u Golden State Warriorse gdje bi sa Stephom Curryjem činio tandem kakav dugo nije viđen.

Kako god bilo, odluka se još čeka, a vrijeme će pokazati je li ova greška Miamija bila zaista greška ili najava spektakularnog povratka "kralja" na Floridu.

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