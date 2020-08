'Kraljevi kvalifikacija' ostaju u HNL-u: Orijentu Pirova pobjeda

Nakon što su u prvom susretu stigli do velikih 3-0 u gostima, Puljani su kod kuće trebali odigrati katastrofalnu utakmicu da ne bi ostali u 1. HNL. Orijent je uspio slaviti (1-0), ali 'kraljevi kvalifikacija' ostaju među elitom

<p>Nogometaši <strong>Istre 1961</strong> treću su godinu zaredom uspjeli zadržati prvoligaški status kroz dodatne kvalifikacije, oni će i sljedeće sezone igrati u društvu najboljih iako su na svom terenu izgubili uzvratni dvoboj kvalifikacija od <strong>Orijenta </strong>sa<strong> 0-1</strong> (0-0), no kako su prije tri dana u Rijeci slavili sa <strong>3-0</strong> ovaj poraz ostao je bez posljedica. Jedini gol na utakmici zabio je <strong>Iličić </strong>(49).</p><p>Kako je Istra 1961 uvjerljivo dobila prvi dvoboj izgledalo je kako će uzvrat biti tek formalnost. No, Orijent je u Puli odigrao odličnu utakmicu i za veliki preokret nedostajala im je samo bolja realizacija. Već u prvih 15-ak minuta gosti su stvorili dvije odlične prilike, no nepreciznost i vratar domaćih <strong>Čondrić </strong>zadržali su rezultat na 0-0.</p><p>Početkom nastavka <strong>Orijent </strong>je ipak poveo, u 49. minuti stoper <strong>Mulac </strong>poslao je dijagonalu u kazneni prostor domaćih gdje je sjajno reagirao Iličić i udarcem iz prvog dodira svladati Čondrića. Do kraja dvoboja Orijent je imao inicijativu i nekoliko izglednih prilika od kojih se ističu ona Maružina u 85. minuti kada je Čondrić krajnjim naporom spasio svoju mrežu te pokušaj Fumića iz druge minute sudačke nadoknade koji je zaustavila vratnica.</p><p>Prije dvije godine Istra 1961 je u dodatnim kvalifikacijama nadigrala <strong>Varaždin</strong>, a prošle godine je bila bolja od <strong>Šibenika</strong>. Orijentu ostaje nada kako će nastaviti putem Varaždina i Šibenika, koji su godinu nakon poraza u dodatnim kvalifikacijama ipak ušli u Prvu HNL osvajanjem prvog mjesta u Drugoj ligi.</p><p>Istra 1961 će tako za 10 dana u 1. kolu nove sezone gostovati kod Hajduka, dok će Orijent pak u 1. kolu Druge HNL u goste Osijeku II. </p>