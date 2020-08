Prelec: Igrači ne znaju što će biti s njima, sve ovisi o Španjolcima

Suradnja sa Španjolcima je sigurno mogla biti bolja, baš tu postoji najveći prostor za napredak ovoga kluba, ali o tome ću konkretnije tek poslije uzvrata s Orijentom, kaže Ivan Prelec

<p>Slobodan dan? Ma kakvi, u srijedu nas čeka nova utakmica, naša borba još nije gotova, kaže nam trener Istre 1961 <strong>Ivan Prelec </strong>(33). </p><p>Na Aldu Drosini bi u novoj sezoni trebali gledati prvoligaški nogomet, Puljani su u prvoj utakmici kvalifikacija za popunu Prve HNL slavili (3-0) kod Orijenta. Bila je to uvjerljiva pobjeda Istre, pa družina Ivana Preleca već može otvoriti pobjednički šampanjac. Ili?</p><p>- Ne, ništa još nije gotovo. U nogometu je sve moguće, moramo na jednak način zaigrati u uzvratu - poručuje dobro raspoloženi Prelec, pa nastavlja:</p><p>- Da, lakše se diše, napravili smo dobar posao na Kantridi. Činjenica je kako smo imali puno veći ulog od Orijenta, oni u toj utakmici nisu imali što izgubiti. Ali, jako me razočarao travnjak Kantride, bio je užasan. Morali smo se adaptirati na njega. No, dobro smo otvorili utakmicu, zabili rani gol, imali još šanse, a onda se u naše redove uvukla nervoza.</p><p>Ivan Prelec nastavlja...</p><p>- To vam je ovo, znate da ste bolji, imate igrača više, pa želite odmah što bolji rezultat. I nismo se više bavili našim planom igre, sve se razvodnilo, bili smo u nekom grču. Ipak, na kraju smo zasluženo pobijedili, jedino možemo žaliti što nismo dobili i većim rezultatom. Ponavljam, ništa još nije gotovo, moramo biti maksimalno fokusirani za uzvrat.</p><p>Strahujete li da se vaši igrači ne opuste i ne pomisle kako je sve gotovo?</p><p>- Da, imamo tih nekih problema, treba igrače uvjeriti da je u nogometu sve moguće, pa da i u uzvratu moraju biti jednako požrtvovni. A opet, velik broj igrača ne zna što će biti s njima sljedeće sezone, pa su im možda i glave malo odsutne. Jako bitno je i njima vratiti fokus na Orijent.</p><p>Što će biti s vama, ostajete li u Istri i sljedeće sezone?</p><p>- Ja ću poslije utakmice sjesti s ljudima iz kluba i ozbiljno porazgovarati o svemu, donijet ćemo zajedničku odluku ili će svatko odlučiti što je najbolje za njega. Imamo neizvjesnu situaciju s igračkim kadrom za novu sezonu, u Španjolskoj odlučuju o tome, a tu se ništa neće znati dok i teoretski ne osiguramo ostanak u ligi. Tako da još ne znamo s čime će Istra raspolagati za novu sezonu, a pauza je ionako prekratka. Pogotovo za nas, tako da i tu postoje objektivni problemi.</p><p>Kakva je vaša suradnja sa španjolskim ulagačima, koliko ste zadovoljni time?</p><p>- Sigurno je mogla biti bolja, tu postoji najveći prostor za napredak ovoga kluba. Treba se stvoriti jasna vizija i strategija što i kako raditi, pa da se to prati na sportskom planu. Kažem, tu ima jako puno prostora za napredak, ali i o tome ću konkretnije pričati tek kada završimo sezonu, sada nam je sav fokus usmjeren na utakmici s Orijentom - završio je Prelec.</p>