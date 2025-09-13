Obavijesti

Sport

Komentari 7
LOV NA MEDALJU

Kraljica diska opet je najbolja! Sandra bacila najbolji hitac u kvalifikacijama na SP-u u Tokiju

Piše HINA, Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Kraljica diska opet je najbolja! Sandra bacila najbolji hitac u kvalifikacijama na SP-u u Tokiju
5
Foto: Aleksandra Szmigiel

Sandra Elkasević u finalu diska na SP-u u Tokiju! Bacila je 66,72 metra, najbolji hitac kvalifikacija, dok je Marija Tolj ostala bez plasmana

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elksasević plsirala se u subotu u finale diska na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Tokiju, dok je Marija Tolj ostala bez plasmana u finale.

Plasman u finale Elkasević je ostvarila hicem od 66,72 metra, najboljim u kvalifikacijama, i to iz drugog pokušaja. Marija Tolj je bacila 61,80 m u prvom pokušaju, a u druga dva je bila neuspješna i to nije bilo dovoljno za prolazak dalje.

Women's Discus Throw Qualification (Group B)
Foto: Fabrizio Bensch
Women's Discus Throw Qualification (Group B)
Foto: Aleksandra Szmigiel

Drugi hitac kvalifikacija od 66,39 m bacila je Nizozemka Jorinde van Klinken, a treći od 66,07 metra dvostruka olimpijska pobjednica i srebrna sa zadnjeg svjetskog prvenstva Amerikanka Valerie Allman. Braniteljica naslova, Amerikanka Laulauga Tausaga, u kvalifikacijama je bila peta hicem 64,99m. 

Ovaj rezultat iz kvalifikacija je nešto slabiji od najboljeg rezultata kojeg je Elkasević imala ove sezone (66,97 m), a ostvarila ga je na mitingu Dijamantne lige u Eugeneu. Finale diska na rasporedu je  nedjelju s početkom u 12.12 sati (19.12 sati po lokalnom vremenu).

Hrvatska kraljica diska u lovu je na šestu medalju u posljednjih sedam svjetskih prvenstava. Prvakinja je bila 2013. u Moskvi i 2017. u Londonu, srebrna u Pekingu 2015. i Eugeneu 2022., a brončana u Dohi 2019.

Women's Discus Throw Qualification (Group A)
Foto: Aleksandra Szmigiel
Women's Discus Throw Qualification (Group A)
Foto: Fabrizio Bensch

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić
PODLOŽNO RASPRAVI

Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić

Treći je po mišljenju GiveMeSporta Brazilac Pelé, četvrti Diego Maradona, a top 5 zatvara Johan Cruyff. U prvih 10 još su mjesto našli Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario te Ferenc Puskás
FOTO Degutantna objava o Jotinoj udovici i njegovom najboljem prijatelju zgrozila sve
'OVO JE SRAMOTA'

FOTO Degutantna objava o Jotinoj udovici i njegovom najboljem prijatelju zgrozila sve

Svijet nogometa još je u šoku nakon tragične smrti Liverpoolove zvijezde Dioga Jote, a portugalski tabloid "TV Guia" odlučio je iskoristiti obiteljsku tragediju za jeftini senzacionalizam. Njihova skandalozna naslovnica, koja sugerira romantičnu vezu između Jotina najboljeg prijatelja Rúbena Nevesa i njegove udovice Rute Cardoso, izazvala je zgražanje javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025