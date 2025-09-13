Kraljica diska opet je najbolja! Sandra bacila najbolji hitac u kvalifikacijama na SP-u u Tokiju

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elksasević plsirala se u subotu u finale diska na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Tokiju, dok je Marija Tolj ostala bez plasmana u finale.

Plasman u finale Elkasević je ostvarila hicem od 66,72 metra, najboljim u kvalifikacijama, i to iz drugog pokušaja. Marija Tolj je bacila 61,80 m u prvom pokušaju, a u druga dva je bila neuspješna i to nije bilo dovoljno za prolazak dalje.

Foto: Fabrizio Bensch

Foto: Aleksandra Szmigiel

Drugi hitac kvalifikacija od 66,39 m bacila je Nizozemka Jorinde van Klinken, a treći od 66,07 metra dvostruka olimpijska pobjednica i srebrna sa zadnjeg svjetskog prvenstva Amerikanka Valerie Allman. Braniteljica naslova, Amerikanka Laulauga Tausaga, u kvalifikacijama je bila peta hicem 64,99m.

Ovaj rezultat iz kvalifikacija je nešto slabiji od najboljeg rezultata kojeg je Elkasević imala ove sezone (66,97 m), a ostvarila ga je na mitingu Dijamantne lige u Eugeneu. Finale diska na rasporedu je nedjelju s početkom u 12.12 sati (19.12 sati po lokalnom vremenu).

Hrvatska kraljica diska u lovu je na šestu medalju u posljednjih sedam svjetskih prvenstava. Prvakinja je bila 2013. u Moskvi i 2017. u Londonu, srebrna u Pekingu 2015. i Eugeneu 2022., a brončana u Dohi 2019.

Foto: Aleksandra Szmigiel

Foto: Fabrizio Bensch