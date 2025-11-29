'Kraljice šoka' u lovu na prve bodove. Čeka ih jako težak test

Hrvatske rukometašice probat će popraviti loše otvaranje Svjetskog prvenstva. U četvrtak su poražene od Rumunjske (33-24), a od 20.30 sati u Rotterdamu igraju sa snažnom Danskom koja je u prvom kolu slavila protiv japanskih rukometašica (36-19).

Najbolji dojam protiv Rumunjki ostavila je Tina Barišić sa sedam golova. 'Kraljice šoka' dobro su otvorile susret i imale vodstvo 5-2, ali se prednost istopila do kraja poluvremena kad su na odmor otišle s golom zaostatka. Nažalost, loše otvaranje drugog dijela nastavilo se kroz susret i konačni poraz od devet razlike.

Foto: Luka Antunac / kolektiff

Komentirao je izbornik Ivica Obrvan (59) nakon susreta utakmicu i najavio teški test protiv Danske.

- Znali smo da nas čeka teško Svjetsko prvenstvo. Bio sam jako zadovoljan početkom utakmice i završnicom prvog poluvremena, kada smo se izvukli iz prve krize. Relativno dobro smo ušli u drugo poluvrijeme, ali tada je uslijedilo teško razdoblje s pregršt promašenih zicera, osobito s krilnih pozicija. To se odrazilo i na motiviranost u obrani, što je ujednačena rumunjska ekipa znalački iskoristila.

Zagreb: Okupljanje hrvatske ženske rukometne reprezentacije uoči Croatia Cupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osvrnuo se i na dobre stvari koje se mogu izvući iz poraza.

- Možda je razlika na kraju i prevelika. Bilo je i dobrih stvari. Lucija Bešen skupila je nekoliko odličnih obrana kojima nas je držala u rezultatu. Nadam se da ćemo se protiv Danske i Japana pokazati u boljem svjetlu te da ćemo izboriti drugi krug.

Za Dansku protiv Japana najviše golova postigla je Andrea Hansen (6), a s golom manje bile su odlične Elma Halilčević, Julie Scaglione i Helena Hageso. Prema kladionicama Danska je drugi favorit za osvajanje prvenstva s 5.00 koeficijentom, a apsolutni favorit su Norvežanke s koeficijentom 1.75.

U skupini A zbog bolje gol razlike prva je Danska, druga Rumunjska, Hrvatska je treća, a posljednji Japan. Prve tri reprezentacije idu u glavnu grupu natjecanja, a svaka će prenositi onoliko bodova koliko osvoji na utakmicama protiv još dvije reprezentacije koje idu dalje.