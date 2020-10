'Protiv Francuza ćemo morati s drugim igračima, hvala svima koji su kisnuli na tribinama'

<p>Krenuo je izbornik <strong>Dalić</strong> bez klasičnog napadača, kao što je isticao - isprobao nešto novo i uspio! Hrvatska nogometna reprezentacija uzela je tri vrijedna boda protiv <strong>Švedske </strong>(2-1) te su korak bliže ostvarenju cilja, a to je ostanak u elitnom rangu Lige nacija. Golove su zabili <strong>Nikola</strong> <strong>Vlašić </strong>i <strong>Andrej Kramarić </strong>koji je u dogovoru s izbornikom ipak zaigrao.</p><p>- Čestitam dečkima na pobjedi i svima koji su došli i kisnuli sat i pol vremena na stadionu. Hvala im na dolasku i podršci. Mi smo igrali agresivno sat vremena, pritiskali pa se potrošili. Moram biti zadovoljan pobjedom koju smo izvukli. Problem je bilo i vrijeme i naš visoki pritisak, teško je bilo očekivati da ćemo to držati. Promijenio sam neke igrače, nismo uspjeli, Švedska je zabila gol, ali hvala Bogu, pobijedili smo - započeo je izbornik Dalić.</p><p>Napravio je izmjenu sustava igre izbornik Dalić te započeo bez klasičnog napadača, sa <strong>Brekalom </strong>i <strong>Perišićem </strong>u napadu.</p><p><br/> <br/> - Htjeli smo promijeniti način igre, da imamo drugu varijantu. Stavili smo dva brza igrača polulijevo i poludesno i to smo odigrali fantastično, dakle imamo način da igramo tako. Htjeli smo ih tako razvući. Je li to recept za Francusku? Probat ćemo i drugi, svoj način. I drugi prate nas kako i mi pratimo druge. Zadovoljan sam kako je bilo tih sat vremena, ali me malo brine kako smo pali - objasnio je Dalić.</p><p>No, Hrvatska je opet primila gol.<br/> <br/> - Radije bih da smo dobili 1-0 nego 2-1, primili smo opet gol i iz toga se vraćamo natrag. Malo i samopouzdanje i taj gol koji padne nas dotuče. Ali dobrih sat vremena, tri boda, hvala ljudima koji su došli na tribine... Neću tražiti dlaku u jajetu, vidjeli smo što je i nije bilo dobro - jasan je Dalić.</p><p>Sad slijedi utakmica s <strong>Francuskom </strong>u srijedu.<br/> <br/> - Dolaze nam svjetski prvaci. U zadnjoj utakmici izgubili smo 4-2, evo šanse da se revanširamo za taj poraz. Morat ćemo staviti druge igrače, raditi neke promjene jer ne možemo opet odigrati ovakav tempo s istim igračima. Vidjet ćemo u ovih nekoliko dana što će i kako će biti.</p>