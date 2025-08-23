Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOBAR DAN ZA HRVATE

Kramarić, Majer i Jakić odigrali svih 90 minuta u pobjedama svojih klubova. Igrao i Juranović

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kramarić, Majer i Jakić odigrali svih 90 minuta u pobjedama svojih klubova. Igrao i Juranović
Foto: R4040 JÃ¼rgen Fromme

Hoffenheim je u gostima šokirao Bayer Leverkusen 2-1, Majerov Wolfsburg je s 3-1 bio bolji od Heidenheima, a Jakić i Augsburg pobijedili su Freiburg također s 3-1

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Andrej Kramarić odigrao je čitav susret za Hoffenheim u iznenađujućoj 2-1 gostujućoj pobjedi protiv Bayera iz Leverkusena u susretu 1. kola njemačkog prvenstva. Bayer je poveo golom Quansaha (6), da bi Asllani (25) i Lemperle (52) kreirali preokret.

Svih 90 minuta odigrao je i Lovro Majer u 3-1 gostujućoj pobjedi Wolfsburga kod Heidenheima. Za pobjednike su strijelci bili Skov Olsen (20), Svanberg (66) i Amoura (87-11m), a za domaće Scienza (29).

firo: 08/16/2025, Football: DFB Cup 1st round SV Hemelingen - VfL Wolfsburg
Foto: R4040 JÃ¼rgen Fromme

Punu minutažu u pobjedi svoje momčadi imao je i Kristijan Jakić koji je odigrao svih 90 minuta za Augsburg u 3-1 gostujućem slavlju kod FreiburgaGiannoulis (32), Matsima (42) i Wolf (45+2) riješili su pitanje pobjednika već u prvom poluvremenu da bi Grifo (58-11m) samo ublažio poraz domaćih. Nediljko Labrović ostao je na klupi Augsburga, dok Igor Matanović nije bio u sastavu Freiburga.

Josip Juranović ušao je u igru u 84. minuti, dok je Marin Ljubičić ostao na klupi Union Berlina u 2-1 domaćoj pobjedi protiv StuttgartaAnsah (18, 45+4) je bio dvostruki strijelac za domaće, dok je Tiago Tomas (86) ublažio poraz gostiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Slaven Belupo doveo Leonarda Zutu, u Hajduk stižu igrači iz La Lige?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Slaven Belupo doveo Leonarda Zutu, u Hajduk stižu igrači iz La Lige?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Højlund prema Napoliju, Manchester United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Højlund prema Napoliju, Manchester United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Splitska ljepotica ruši predrasude: Ne sluša cajke, a zovu je najsnažnijom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica ruši predrasude: Ne sluša cajke, a zovu je najsnažnijom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025