STRIJELAC POBJEDNIČKOG GOLA

Kramarić: Na ovakvom terenu sam zadnji put igrao kao dijete. Šuker? Ne razmišljam o njemu

Piše HINA, Petar Božičević,
Foto: HAMAD I MOHAMMED

Kramarić zabio jedini gol Farskim Otocima i donio Hrvatskoj tri boda u teškoj utakmici! Sljedeći izazov je Crna Gora, a Kramarić nastavlja lov na Šukerov rekord

Bilo je teško, očekivali smo takvu utakmicu, a jedino je važno nakon svega što smo osvojili tri boda, rekao je Andrej Kramarić, strijelac pogotka za 1-0 Hrvatske kod Farskih otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

- Svi su se ovdje namučili i siguran sam da će se i ubuduće reprezentacije ovdje namučiti. Točno smo takvu utakmicu i očekivali. Bila je borba do samog kraja. Naigrao sam se takvih dvoboja u karijeri, bezbroj puta, a mnoge sam i izgubio. Srećom, ovaj put smo slavili, imamo tri boda i čist put prema Svjetskom prvenstvu. Svakako je svemu uvjetovala i umjetna trava. Ovdje trčiš malo sa strahom i valjda sam zadnji put na njoj igrao kao dijete.

Zabio je 35. gol, peti u ovim kvalifikacijama, i još mu deset nedostaje do Davora Šukera na vrhu vječne ljestvice "vatrenih".

World Cup - European Qualifiers - Group L - Croatia v Czech Republic
Foto: Antonio Bronic

- Najbitnije je da smo uzeli tri boda. Nikad nisam tako nešto ni sanjao, rekord Šukera je jako daleko. Sretan samo što sam proživio najljepše dane u povijesti hrvatskog nogometa. 

- Crna Gora? Bit će slično kao i danas. Oni će se braniti i zatvoriti, a mi ih moramo probiti. Moramo odigrati još agresivnije. Nisu to lake utakmice. Favorit si, svi očekuju pobjedu, a do nje nije lako doći. Pristup će biti ključan - komentirao je Kramarić za Novu TV koji je zabio 35. gol u dresu reprezentacije.

Na početku susreta Hrvatsku je spasio golman Dominik Livaković koji je u petoj minuti spriječio domaće vodstvo.

- Dosta prilika smo dopustili Farskim otocima i to ubuduće ne smijemo raditi. Ukupno gledano nije bilo lako. Podloga je drugačija i teško je igrati na njoj. Nikome neće ovdje biti lako igrati, a njihov je golman svašta obranio. Za tri dana protiv Crne Gore ipak moramo odigrati puno bolje. Trebamo napraviti pravu analizu i uz naše navijače osvojiti nova tri boda - komentirao je Livaković.

