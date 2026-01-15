Kramarić nakon hat-tricka: Noć prije utakmice sanjao sam ovo

Andrej Kramarić zabio je hat-trick u pobjedi Hoffenheima protiv Borussie M'Gladbach (5-1). Osim toga, pretekao je Zvonimira Soldu i postao Hrvat s najviše nastupa u Bundesligi (302), a nakon dvoboja podijelio je svoje dojmove.

- Izuzetno sam sretan što imam takav rekord. Dobro poznajem Soldu iz Zagreba, razumijemo se i dobri smo prijatelji - rekao je pa otkrio koliko je bio uzbuđen nakon utakmice.

- Vrlo sam emotivan. Na treningu sam već postigao mnogo takvih golova, ali nikada na utakmici. Noć prije utakmice sanjao sam da ću zabiti hat-trick.

Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Hoffenheim je peti u Bundesligi, a hrvatski reprezentativac priznao je da sanja Ligu prvaka.

- Rekao sam da još uvijek sanjam da ćemo sljedeće godine igrati Ligu prvaka, jer imamo veliki potencijal. To mora biti naš cilj. Zaslužujemo to. Imamo nevjerojatno dobre igrače. Moramo jednostavno dati sve od sebe do kraja - rekao je i opisao atmosferu u momčadi:

- Imamo super energiju na terenu, to svatko može vidjeti. Ide nam, uživamo u ovom trenutku i gotovo svaku utakmicu smo bolja momčad, iako ponekad treba i sreće. Nadam se da ćemo je imati i u subotu - zaključio je Hrvat, aludirajući na dvoboj protiv Bayer Leverkusena.

Kramariću ugovor s Hoffenheimom istječe u ljeto ove godine, a ove je sezone odigrao 18 utakmica i zabio sedam golova, uz pet asistencija.