VIDEO Dan za pamćenje! Krama srušio rekord pa zabio hat-trick

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić zabio je tri gola za Hoffenheim u 17. kolu Bundeslige protiv Borussije Mönchengladbach. U 20. minuti Wouter Burger je dodao loptu, a branič gostiju Philipp Sander nespretno ga je udario po nozi u pokušaju da je izbije.

Iako sudac Christian Dingert na prvu nije svirao penal, nakon reakcije VAR-a otišao je pogledati situaciju te potom pokazao na bijelu točku. Siguran u realizaciji bio je hrvatski napadač. Brojni zvižduci gostujućih navijača nisu ga omeli. Poslao je loptu mirno u lijevu stranu, dok se borussijin golman Moritz Nicolas bacio u suprotnu.

Samo dvije minute kasnije Tim Lemperle zabio je na asistenciju Fisnika Asllanija, a potom se do kraja poluvremena pobrinuo Kramarić. U prvoj minuti sudačke nadoknade zabio je za 3-0. Dobio je loptu u prosto, a onda laganim dodirom prebacio protivničkog golaman. Tri minute kasnije postigao je i hat-trick i to kakav! Iz tešek pozicije s desetak metara lobom. Bio mu je ovo 12. put u karijeri da je zabio barem tri gola na utakmici, prvi put nakon kolovoza 2024.

Sve golove Kramarića pogledajte OVDJE.

Ovim golovima Kramarić je obilježio i svojevrsni jubilej. Nastupom protiv Mönchengladbacha postao je Hrvat s najviše nastupa u povijesti Bundeslige, preskočivši Zvonimira Soldo koji je imao 301 nastup za Stuttgart.

Kramarić je već deset godina u Hoffenheimu, u koji je stigao iz Leicestera za 11 milijuna eura. Ujedno je i najbolji strijelac kluba u povijesti i već sada apsolutna legenda.