Legenda Hoffenheima i hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić imao je tjedan za pamćenje. Odavno je postao klupska legenda, a s hat-trickom protiv Borussije (M) oborio je nekoliko klupskih, ali i ligaških rekorda
Kramarić nakon nezaboravnog tjedna iskreno: 'Ne želim srušiti Šukerov rekord u reprezentaciji'
Andrej Kramarić (34) imao je večer za pamćenje u srijedu kad je postigao hat-trick protiv Borussije Mönchengladbach. Hoffenheim je slavio 5-1, a 'vatreni' je ušao u povijesne knjige Bundeslige jer je postao Hrvat s najviše nastupa u njemačkom prvenstvu (302). Prestigao je po broju nastupa Zvonimira Soldu koji je za Stuttgart u Bundesligi nastupio 301 put.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Sveukupno je za njemačkog prvoligaša nastupio 343 puta te zabio 150 golova i podijelio 71 asistenciju. Oliver Baumann ima 421 nastup za Hoffenheim i jedini je ispred 'Krame', ali hrvatski reprezentativac je apsolutni rekorder po broju zabijenih golova. Prvi iza leđa mu je sa 67 pogodaka umirovljeni Sejad Salihović.
Hat-trick protiv Borussije Mönchengladbach pogledajte OVDJE.
Nakon zabijenog hat-tricka rekao je da nije mogao spavati te kako na idućem susretu Hoffenheima očekuje mnogo hrvatskih kockica na tribinama.
- Pa i nisam baš spavao. Bila je večernja utakmica, došli su prijatelji, obitelj, dugo u noć držao me adrenalin. Jedino klinci nisu mogli na stadion jer već su u to doba u krevetu, ali protiv Leverkusena u subotu bit će Hrvatska noć, stići će velik broj hrvatskih navijača. To je klub organizirao za mene povodom rekorda koji sam postigao, izjavio je za Sportske novosti.
Spomenuo je hrvatski napadač samo neke od rekorda koje uspio oboriti u posljednje vrijeme.
- Osim što sam odigrao 302 utakmice, postao sam treći po zabijenim hat-trickovima u Bundesligi otkako sam ovdje, poslije Roberta Lewandowskog i Harryja Kanea, dao sam 150. gol za Hoffenheim, došao do 200 zbrojeno pogodaka i asistencija u posljednjih deset godina u Bundesligi, po čemu je ispred mene jedino Lewandowski. Postao sam treći najstariji igrač u povijesti Bundeslige koji je dao hat-trick, najstariji strijelac u Bundesligi u povijesti Hoffenheima, a naravno posebno je to što sam preskočio Davora Šukera po broju pogodaka u karijeri (289).
Smatra Šukera svojim idolom i nezamislivo mu je da ga je uspio prestići po broju zabijenih golova.
- Nevjerojatno. Šuker je bio moj idol, gledao sam ga kao Boga. Nikad nisam razmišljao da ću ikad skinuti njegov rekord, postići više golova od Šukera, pa to je nestvarno i posebno. Svi znamo o kojoj veličini pričamo. Kad sam se približavao da ga prestignem po ukupnom broju pogodaka u karijeri, naravno da mi je to bila želja i cilj. U reprezentaciji mi nikad nije bio cilj, nije mi ni sada, jer ne želim srušiti rekord sa sto nastupa više, ha-ha.
Osvrnuo se na mogući ostanak u Hoffenheimu i nakon isteka ugovora te što će raditi nakon igračke karijere.
- Rekli su da ćemo razgovarati, ništa konkretnije ne mogu reći. Vidim da me izuzetno respektiraju, cijene i poštuju što sam sve napravio, naći ćemo najbolju moguću soluciju. Nakon karijere se vidim ponovno u Hoffenheimu, kao trener ili nešto drugo. Ta će mi vrata biti uvijek otvorena, to je nešto posebno za mene i moju obitelj.
Hoffenheim je trenutačno peti u Bundesligi s 30 bodova u 16 kola. Četvrto mjesto vodi u toliko željenu Ligu prvaka, a na njemu se nalazi Stuttgart s dva boda više. Kramariću ugovor s njemačkim prvoligašem istječe u ljeto ove godine, a ove je sezone odigrao 18 utakmica i zabio sedam golova te podijelio pet asistencija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+